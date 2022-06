Mery Liviero da Masterchef a OnlyFans: “Le mie foto finite su chat private” Dopo il famoso cooking show, la 26enne romana si è iscritta al portale di contenuti espliciti a pagamento per poter finanziare i suoi progetti in cucina. Purtroppo però si è trovata costretta a sporgere denuncia alla polizia postale.

A cura di Giulia Turco

Mery Liviero è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione di Masterchef. Dopo aver partecipato al famoso cooking show, la 26enne romana ha trovato lavoro in una ravioleria della Capitale. Un impiego che non le piace ma non permette economicamente di poter mettere in campo i suoi progetti.

Così Mery si è iscritta ad OnlyFans, il portale dove condivide foto e contenuti a pagamento più o meno espliciti. Le iscrizioni al suo canale le permettono di arrotondare. “Grazie al lavoro da modella finanzio l'apertura di un canale di ricette su YouTube”, racconta a Leggo. “Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video”.

Mery su OnlyFans e il furto delle foto

Purtroppo però l’esperienza di OnlyFans si è rivelata non del tutto positiva e la cuoca ha visto finire le sue foto senza veli circolare sulle chat di Whatsapp. Ha subito sporto denuncia. “Ho provveduto tramite la polizia postale ed i miei legali di Roma e Milano per la pubblicazione dei miei contenuti privati su OnlyFans su forum esterno”, ha racconto Mary Liviero a Leggo. “La persona in questione verrà contattata spiacevolmente, ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale”.

Chi è Mery Liviero ex concorrente di Masterchef

A Masterchef, nell’edizione che poi sarebbe stata vinta da Tracy Eboigbodin, Mery si era presentata come una ragazza dinamica e curiosa, che ama gare sport e con la passione per i tatuaggi, oltre che naturalmente per la cucina. Parallelamente a lavori nei ristoranti infatti, ha svolto l’attività di personal trainer. Ha 26 anni e vive a Roma con il fidanzato Umberto, un cane e un gatto.