video suggerito

“Mauro Icardi ha denunciato Wanda Nara per adulterio”: l’indiscrezione dall’Argentina Secondo i media argentini, l’attaccante avrebbe denunciato l’ex moglie per adulterio durante la sua recente visita a Milano con l’attuale compagna, China Suarez. Nel frattempo, a Verissimo, Keita Baldé attacca l’ex amico. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si placa la guerra legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Secondo i media argentini, l’attaccante avrebbe denunciato l’ex moglie per adulterio durante la sua recente visita a Milano con l’attuale compagna, China Suarez. Il giocatore avrebbe incontrato un consulente legale di fiducia e avrebbe avviato un’azione contro Wanda per dimostrare di essere stato tradito durante il matrimonio.

Le conseguenze della denuncia

La denuncia potrebbe avere conseguenze dirette sul mantenimento e sulla divisione dei beni della coppia. Il giornalista Luis Bremer ha rivelato nel programma "A la tarde" che "Mauro ha denunciato Wanda Nara in Italia per presunta infedeltà con Keita Baldé nella casa di Milano che condividevano". Icardi avrebbe fornito alla corte chat e video compromettenti e sarebbe rimasto in tribunale per oltre cinque ore. Se la sua richiesta venisse accolta, la separazione potrebbe concludersi con addebito, come nel caso Totti-Blasi. Questo implicherebbe la perdita dell’assegno di mantenimento per Wanda e potrebbe persino aprire alla richiesta di un risarcimento per danno morale, qualora venisse dimostrata una lesione alla dignità di Icardi.

La guerra continua in Argentina

Oltre al fronte italiano, la battaglia legale tra Wanda e Icardi infiamma anche in Argentina. Secondo il quotidiano La Nacion, gli ex coniugi hanno presentato almeno dieci denunce e quattordici misure cautelari nei tribunali di Tigre e Buenos Aires. Il caso riguarda principalmente l’affidamento delle figlie Francesca e Isabella e la questione del mantenimento. Tutto sarebbe esploso a fine novembre 2024, quando Wanda ha accusato Icardi di violenza psicologica ed economica, portando le autorità argentine ad allontanarlo dalla loro villa. Nei giorni successivi, l’ex moglie ha rincarato la dose con una seconda denuncia per minacce e detenzione di armi, a seguito della quale è stato imposto a Icardi un divieto di avvicinamento. Non solo: Wanda ha anche presentato esposti contro China Suarez e la tata delle figlie, Silvia Lucero, assunta dal calciatore. Di contro, Icardi non è rimasto a guardare e ha risposto con accuse di "impedimento ai contatti, molestie e diffusione di materiale privato", chiedendo la revisione delle presunte accuse false mosse dall’ex moglie.

L'attacco di Simona Gautieri e Keita Baldé a Verissimo

Nella puntata di sabato 8 febbraio di Verissimo, Simona Gautieri è stata protagonista di un durissimo attacco nei confronti della coppia:

Abbiamo denunciato sia Wanda sia Icardi. Non possono mettere in piazza quello che vogliono per i loro scopi. Siamo diversi da loro, abbiamo una morale diversa. Mio marito ci è cascato ma lo ha tenuto per sé. Se mio marito mettesse in piazza quello che Wanda mandava a lui… Non se ne esce più

Anche Keita Baldé è stato durissimo: "Questo giochino di Wanda e Mauro non appartiene alla mia vita. Sono consapevole dello sbaglio che ho fatto. Non do colpa solo a Wanda, ma come l'hanno portata fuori… Non hanno un cuore".