Simona Guatieri parla del tradimento di Keita Baldè con Wanda Nara, lui interviene in trasmissione: "Perdonami" Il messaggio di Simona Guatieri a Wanda Nara: "La signora si commenta da sola, tutta l'Italia e il mondo lo sa". Poi la sorpresa di Keita Baldè con un messaggio in diretta a Verissimo: "Perdonami Simona"

Simona Guatieri ha parlato apertamente del tradimento dell'ex marito Keita Baldé con Wanda Nara nel corso della trasmissione Verissimo su Canale 5. L'ex moglie del calciatore ha condiviso il suo dolore, rivelando dettagli inediti sulla vicenda e la sua reazione alla scoperta dell'infedeltà. "Keita si sta allenando con il Monza. Sono molto contenta, è tornato in Italia per starmi vicino", ha dichiarato Guatieri.

Quando le è stato chiesto cosa vorrebbe dire a Wanda Nara se ne avesse la possibilità, Simona ha risposto senza mezzi termini: "Penso che la signora si commenti da sola, le notizie che escono rendono perfettamente l'idea della donna che è". Ha poi aggiunto un monito a Mauro Icardi: "A Icardi dico di concentrarsi sul calcio e di non pensare al gossip". Alla domanda se avessero denunciato Wanda Nara e Mauro Icardi, Guatieri ha confermato con fermezza: "Sì, assolutamente, perché non si possono permettere di mettere in piazza, a loro piacimento e per i loro scopi, quello che vogliono".

Keita Baldé si scusa in un videomessaggio

Durante la trasmissione, Keita Baldé ha inviato un videomessaggio alla sua ex moglie, assumendosi le responsabilità del suo errore: "Tradimento è una parola che fa male: ho commesso l'errore più grande della mia vita, con la donna della mia vita". Il calciatore ha poi attaccato Wanda Nara e Mauro Icardi, colpevoli secondo lui di aver reso pubblica la vicenda: "Il giochino fatto da Mauro e Wanda non appartiene alla mia vita: non hanno avuto cuore". Infine, ha concluso con una dichiarazione d'amore verso Simona Guatieri: "Simona è l'unica donna che amerò per sempre".

Simona Guatieri: "L'ho perdonato, ma la ferita resta"

"L’ho perdonato perché mi ero sposata da poco, amavo mio marito. Abbiamo denunciato sia Wanda Nara sia Icardi", ha spiegato Guatieri in diretta. L'ex moglie di Baldé ha raccontato il dolore vissuto nel periodo del tradimento: "Abbiamo due bimbi piccoli, erano veramente piccoli. Mi ero sposata da poco, da due mesi, provavo vergogna. Ho avuto una chiacchierata con la signora Nara. Lei aveva cercato nuovamente mio marito. Non voleva che pensassi male di lei, che fosse una brutta donna, ma ero così nervosa che non ricordo la chiamata. Lei ha negato la chiamata tra di noi, è andata a dire a Belve che avrei dovuto prendermela con mio marito".

Keita Baldé: "Wanda Nara e Icardi non hanno un cuore"

Nel suo videomessaggio, Keita Baldé ha ribadito la sua posizione: "Mi assumo tutte le mie responsabilità, è l'errore più grande della mia vita. Mi sono sentito come un leone a cui viene toccata la famiglia e ho portato avanti la risoluzione di questa vicenda, diventata mediatica, con i miei legali. Questo giochino di Wanda e Mauro non appartiene alla mia vita. Sono consapevole dello sbaglio che ho fatto. Non do colpa solo a Wanda, ma come l'hanno portata fuori… Non hanno un cuore. Simona, sono qui per lottare per te e lo farò per tutta la mia vita".

Le parole su Wanda Nara

Commossa dalle parole dell'ex marito, Simona Guatieri ha ribadito il suo punto di vista: "Abbiamo denunciato sia Wanda sia Icardi. Non possono mettere in piazza quello che vogliono per i loro scopi. Siamo diversi da loro, abbiamo una morale diversa. Mio marito ci è cascato ma lo ha tenuto per sé. Se mio marito mettesse in piazza quello che Wanda mandava a lui… Non se ne esce più". Ha poi concluso con una riflessione sulla situazione attuale: "Lei si commenta da sola. Le notizie che escono rendono l'idea della donna che è, questo è il mio parere. Icardi si concentri nel calcio, che la carriera è corta, e non pensi al gossip. Sono contenta che Keita si stia allenando al Monza, ha rescisso il contratto in Turchia senza che sapessi nulla. Ha capito che se si vuole ricominciare bisogna ripartire giorno dopo giorno, piano piano ricostruire la famiglia. Se ci sono i requisiti e la buona base che è l'amore, ci vuole il tempo, ma sono una Simona diversa".