video suggerito

Mattia Zenzola in lacrime per il padre: “Ho paura, sono piccolo per immaginarmi una vita senza di lui” Ospite di Verissimo, Mattia Zenzola è scoppiato a piangere parlando delle condizioni di salute del padre Francesco: “Stiamo combattendo tante piccole battaglie insieme. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui”. Il ballerino di Amici ha poi parlato dell’amore per Benedetta Vari: “Ci stiamo migliorando la vita”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

402 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mattia Zenzola ha appena concluso il suo primo anno come ballerino professionista ad Amici. Dopo aver vinto il programma nel maggio 2023, è tornato nella scuola per accompagnare i nuovi allievi, come la ballerina di latinoamericano Alessia Pecchia. "La scuola di vita più bella che potessi avere", ha detto parlando di cosa significhi Amici per lui. E ha aggiunto: "Ho imparato ad apprezzarmi molto che qualcosa valgo, me l’ha fatto capire Maria De Filippi".

Le lacrime per il padre: "Ho paura per la sua salute"

Nello studio di Verissimo, nella puntata in onda il 24 maggio, Mattia non è riuscito a trattenere le lacrime parlando delle condizioni di salute del padre Francesco, che sta attraversando un momento difficile: "Stiamo combattendo insieme tante piccole battaglie. Ho un po' di paura, però sono positivo. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui". L'amore, ha spiegato il ballerino, è la cura più importante: "Ci stiamo affidando ai medici, l'amore che gli diamo è la cura più importante".

Mattia Zenzola e l'amore per Benedetta Vari

Silvia Toffanin ha poi chiesto al suo ospite come sti andando la sua vita per quanto riguarda l'amore. Il ballerino ha spiegato: "È una domanda un po' strana, non ne ho mai parlato perché sono una persona riservata. Però è giusto dire che in amore va bene in questo periodo". Poco dopo in studio è entrata Benedetta Vari, fidanzata di Mattia Zenzola. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici, ma l'amore è scoppiato con il passare del tempo. A raccontare l'inzio della loro relazione è stata Benedetta, partner anche nel ballo:

All'inizio volevo capire perché questo ragazzo non parlasse, poi è nato un rapporto che si è trasformato in una ‘migliore amicizia’. Finito il programma ci siamo frequentati perché lavoravamo sempre insieme, giorno dopo giorno stavamo bene. Finita l’estate, si è scoperto un rapporto che non era più un’amicizia.

Mattia ha concluso: "Avevamo bisogno uno dell’altro, ci stiamo migliorando la vita. Con lei mi sento me stesso al 100 per cento, auguro a tutti una persona così".