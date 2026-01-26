Marysthell Polanco: “Belén e D’Urso fuori da Mediaset a causa di una persona, i figli di Berlusconi non c’entrano”

Ci sarebbe una “persona” non meglio identificata dietro la decisione di Mediaset di fare a meno di Barbara d’Urso e Belén Rodríguez. A dichiararlo è Marysthell Polanco, ex Papi Girl considerata tra le donne più vicine allo scomparso Silvio Berlusconi.

Una “persona” non meglio identificata sarebbe dietro la decisione di Mediaset di fare a meno di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso. A sostenerlo è Marysthell Polanco, ex Papi Girl diventata nota al grande pubblico ai tempi dell’inchiesta Ruby, che la annoverava tra le giovani donne più vicine a Silvio Berlusconi. L’ex olgettina, nel corso di un’intervista andata in onda su ErreTV, si è detta certa che non siano stati Marina e Pier Silvio Berlusconi a decretare l’uscita di scena delle due conduttrici (anche se l’attualità, almeno nel caso di Barbara d’Urso, sembra raccontare una storia diversa). A volerle lontane dalle reti di punta Mediaset sarebbe stata, secondo Polanco, un’altra figura potente, qualcuno in grado di esercitare un ruolo decisionale all’interno dell’azienda.

Marysthell Polanco: “Una persona non voleva né Belén né Barbara d’Urso”

La versione dell’ex olgettina chiama completamente fuori i due figli maggiori di Berlusconi, in particolare Pier Silvio, nelle cui mani è oggi concentrato il potere decisionale in Mediaset. “Posso dire che non sono stati i figli di Silvio, loro non hanno eliminato nessuno, ma un’altra persona che non voleva Belén. Hanno eliminato anche la d’Urso, che lavorativamente era al top. Non dava fastidio a Mediaset, ma a una persona. Non c’entra nulla Pier Silvio, non c’entrano i figli di Silvio”, dichiara Polanco, senza però entrare nel merito di affermazioni che, per loro natura, avrebbero bisogno di essere approfondite. Resta infatti da capire se l’ex Papi Girl sia davvero in possesso di informazioni concrete oppure se stia soltanto millantando conoscenze che non ha, rispondendo così a interrogativi che gli spettatori di Canale 5 si pongono dal 2023.

La versione di Belén sull’uscita da Mediaset e il silenzio di Barbara d’Urso

A parlare di un allontanamento volontario fu la stessa Belén Rodríguez che, all’indomani della mancata riconferma a Le Iene, si era addossata la responsabilità dell’addio, spiegando che la decisione di lasciare la conduzione del programma di Italia 1 e di Tu sì que vales sarebbe stata legata alle sue condizioni di salute, in particolare sotto il profilo mentale. Barbara d’Urso, al contrario, ha più volte chiarito di aver subito la scelta di Mediaset di estrometterla da Pomeriggio 5, una decisione che le sarebbe stata comunicata poche settimane dopo la conclusione della sua ultima edizione del programma, insieme alla sostituzione con Myrta Merlino. Diversi i riferimenti fatti nel tempo dalla conduttrice, che ha lasciato intendere di conoscere molto più di quanto dichiarato pubblicamente, evitando però di rendere note quelle che definisce le “vere motivazioni” alla base del suo allontanamento da Canale 5.