Marracash avrebbe un nuovo amore dopo Elodie, in vacanza a Ferragosto con la designer Assia Pesenti Stando a quanto riporta Dagospia, Marracash avrebbe ritrovato l’amore dopo la storia con Elodie, finita ormai due anni fa. Il rapper sarebbe in vacanza a Pantelleria con Assia Pesenti, indossatrice e modella.

A cura di Elisabetta Murina

Marracash avrebbe ritrovato l'amore dopo la lunga e chiacchierata storia con Elodie, finita ormai due anni fa. Stando a quanto riporta Dagospia, il cantante starebbe trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Pantelleria, in Sicilia, con la modella e designer Assia Pesenti. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato.

Il gossip sulla nuova fiamma di Marracash

Stando a quanto si legge su Dagospia, per Marracash quello appena trascorso sarebbe stato un Ferragosto all'insegna dell'amore, in compagnia di una nuova ragazza. Si tratterebbe, secondo i gossip, dell'indossatrice e modella Assia Pesenti, con lui in vacanza a Pantelleria, in Sicilia, Per il momento, però, non ci sono foto che li ritraggono insieme e nessuno dei diretti interessati ha rotto il silenzio riguardo all'indiscrezione.

Se l'indiscrezione fosse confermata e i due uscissero allo scoperto, per Marracash significherebbe a tutti gli effetti un nuovo capitolo della sua vita privata dopo la lunga storia con Elodie, finita ormai due anni fa. Nonostante sia passato parecchio tempo, il rapper è stato a lungo sotto i riflettori e diverse persone continuano a interessarsi a quel rapporto. La cantante oggi è legata ad Andrea Iannone, nome noto alla cronaca rosa per la sua relazione passata con Belen Rodriguez.

Chi è Assia Pesenti, la presunta nuova fiamma di Marracash

Seguita da poco più di 10mila follower su Instagram, Assia Pesenti sarebbe la nuova fiamma di Marracash. Stando a quanto scrive e condivide sul suo profilo social, di professione è una designer, modella e indossatrice. Non si hanno però informazioni sulla sua età e sulla città in cui attualmente vive. Condivide principalmente scatti della sua vita lavorativa e del tempo libero, oltre che dei numerosi viaggi che fa.