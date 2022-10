Maria Grazia Cucinotta festeggia la laurea della figlia Giulia, le foto di famiglia: “Ti amiamo” Le rare foto di famiglia mostrano una Maria Grazia Cucinotta in versione tenera mamma. È grande l’orgoglio per la figlia, che festeggia la laurea indossando la corona d’alloro, insieme alla mamma e al papà Giulio Violati.

Maria Grazia Cucinotta condivide sui social alcune foto con la figlia Giulia. L’attrice è infatti sempre molto riservata sulla sua vita privata e non è certo sua abitudine mostrare ai suoi fan i momenti della sua vita su Instagram, ma il traguardo della sua unica figlia Giulia che si è laureata con il massimo dei voti meritava di certo uno strappo alla regola.

La dedica di Maria Grazia Cucinotta alla figlia

Le rare foto di famiglia pubblicate sul profilo Instagram dell’attrice mostrano una Maria Grazia Cucinotta in versione tenera mamma. È grande l’orgoglio per la figlia Giulia, che merita non solo una carrellata di scatti, ma anche parole di affetto e stima per l’ormai giovane donna che è diventata. Nelle foto, fuori dall'Ateneo, indossa la corona d'alloro subito dopo la proclamazione. “Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode. Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta”, scrive Cucinotta a corredo del post. “Grazie amore di mamma… Io e papà ti amiamo”.

Chi è Giulia Violati la figlia di Maria Grazia Cucinotta

Giulia Violati è l’unica figlia nata dall’amore tra Maria Grazia Cucinotta e l’imprenditore Giulio Violati, che l’attrice siciliana ha sposato nel 1995. Giulia, nata nel 2001 suo è appena laureata all’Università Luiss di Roma ed è pronta per lanciarsi nel mondo del lavoro. Per ora non sembra voler seguire le orme della mamma nel mondo dello spettacolo, anzi, è piuttosto lontana anche dai riflettori dei social. Ha però un legame molto solido con l’attrice, che in occasione dei suoi 18 anni le aveva dedicato tenere parole: “La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore. Ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita, la nostra felicità”.