Maria Esposito e la pomposa festa dei 20 anni: foto e video, gli attori di Mare Fuori tra gli invitati I video e i dettagli della festa di compleanno di Maria Esposito che lo scorso 10 novembre ha compiuto 20 anni. Il party esclusivo a Bacoli tra cantanti, torte, bomboniere e fuochi d’artificio. Tra gli invitati anche Ludovica Coscione e Giuseppe Pirozzi, suoi colleghi sul set di Mare Fuori.

Maria Esposito lo scorso 10 novembre 2023 ha compiuto 20 anni e per l'occasione ha organizzato un mega party a Bacoli, comune di Napoli. L'attrice diventata famosa con il suo personaggio Rosa Ricci, protagonista di Mare Fuori, sabato sera si è divertita con amici e parenti a ritmo di musica prima di spegnere le candeline su una torta rossa. A cantare per lei diversi cantanti napoletani tra cui Gianni Fiorellino e Veronica Simioli. La festeggiata nel corso della serata ha cambiato il suo look per ben tre volte.

Il locale dove Maria Esposito ha festeggiato i 20 anni

Maria Esposito ha festeggiato i suoi 20 anni al Labelon, una location esclusiva che si trova a Bacoli, comune di Napoli. Ha fatto il suo ingresso davanti a tutti gli invitati sfilando con le mani sui fianchi e accompagnata da alcune ballerine. L'attrice napoletana si è poi divertita a ballare e cantare sul palco allestito all'interno della sala grande: tra le varie esibizioni che ha regalato agli invitati, anche una nella quale viene sollevata in aria da alcuni amici

La festa è proseguita con la cena e cocktail realizzati per l'occasione. Insieme a tutti i presenti e agli ospiti, Gianni Fiorellino e Veronica Simioli, Maria Esposito ha poi intonato alcune note canzoni napoletane come Parlame e Ce sta o' mar for, colonna sonora della serie che l'ha resa famosa. Nel corso del party per gli invitati anche un macchinario che realizza bracciali personalizzati. La festa di Maria Esposito si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico.

Gli invitati alla festa: chi c'era del cast di Mare Fuori

Tra gli invitati anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, colleghi della festeggiata sul set di Mare Fuori. Tra questi Ludovica Coscione, Teresa nella serie tv di successo, poi Giuseppe Pirozzi alias "Micciarella". Alla festa anche Jey Lillo che secondo gli ultimi gossip starebbe frequentando la festeggiata, poi Federica Zacchia, influencer e cara amica di Edoardo Tavassi.

I regali, torta e le bomboniere

Tra i video della festa che circolano, anche quelli ripresi durante la consegna dei regali. Per Maria Esposito, da parte dei genitori, è arrivato un gioiello particolarmente illuminato. Poi una collana da parte di alcuni amici. Per la torta, la festeggiata ha scelto la pasticceria Poppella: oltre ad una torta a piani rossa, ai suoi invitati ha offerto diverse torte di piccola dimensione con le frasi di Mare Fuori più celebri che la riguardano. Non sono mancati gadget e bomboniere al party: tra questi delle mini sculture a forma di mano che simboleggiano alcuni segni tra cui quello delle corna.

I 3 look tra cristalli e piume

Maria Esposito ha saputo catturare l'attenzione di tutti alla sua festa. Per l'evento ha scelto di indossare tre look diversi, scelti in base alle fasi della festa. Ha sfoggiato un abito color oro, puntando sull'effetto sparkling, poi un abito nero con delle piume, utilizzato al momento della torta.