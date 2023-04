Marco Borriello: “Oggi non cerco l’amore, con Belen la storia più importante della mia vita” Marco Borriello oggi è single e non cerca una donna: “Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico “ti amo”. Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene”. Nel ricordare le relazioni passate ha rievocato quella con Belen Rodriguez, “la più importante della mia vita”, le parole.

A cura di Gaia Martino

L'ex calciatore Marco Borriello oggi vive ad Ibizia, ha una quota dell'Ibiza Calcio ed è consigliere e ambassador del club: in una lunga intervista al Corriere ha raccontato di sé, della sua vita oggi e dei ricordi del passato che conserva con cura. "Oggi per stare bene non ho bisogno di lussi sfrenati, ma devo avere la possibilità di fare sport, vedere amici, essere nella natura. Poi se c’è l’opportunità di godere di un po’ di cultura è il massimo". Marco Borriello è single e non sente il bisogno di avere una donna al suo fianco: "Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico "ti amo".

La vita privata di Marco Borriello oggi

Marco Borriello non ha bisogno di una donna al suo fianco anche se desidera diventare padre, un giorno: "Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico "ti amo". Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio DNA, un figlio è importante". Viene da un mondo, quello dei calciatori, abituato a mettere su famiglia presto: "Si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Scoppiano tutti, restano i figli che sono la cosa più bella. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere". Oggi non è alla ricerca dell'amore: "Penso più a conquiste immobiliari e finanziarie che a quelle sentimentali", ha confessato. Borriello ha confessato di non aver mai tradito la sua donna, quando era fidanzato: "Le relazioni fisse si contano sulle dita di una mano, poi ho avuto grani passioni". Parlando di storie d'amore importanti, ha ricordato quella vissuta con Belen Rodriguez.

Le parole per Belen Rodriguez

Nel corso dell'intervista Marco Borriello ha rievocato i tempi della relazione con Belen Rodriguez, durata tra il 2004 e il 2008, una delle più importanti vissute: "È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo". I due sono rimasti in buoni rapporti, come da lui raccontato e come testimoniano le foto scattate dai paparazzi di Chi nel gennaio 2022, poco dopo la nascita di Luna Marì, quando i due si incontrarono scambiandosi sguardi e parole d'affetto.