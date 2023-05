Manuela Moreno: “Adriano Galliani? Sono passati cent’anni e ancora parla di me” La giornalista di Rai2 replica alle parole di Adriano Galliani in una intervista al Corriere della Sera: “Siamo stati insieme un solo anno, ne sono passati cento e ancora parla di me”.

Manuela Moreno, la giornalista del Tg2 Post, è stata contattata da "Un giorno da pecora", il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari per un commento sulle parole di Adriano Galliani al Corriere della Sera: "La mia relazione con Adriano Galliani? Sono passati cent'anni e ancora parla di me".

Le parole di Manuela Moreno

Le parole al vetriolo lanciate da Manuela Morena hanno fatto felice Geppi Cucciari e Giorgio Lauro che sono riusciti a ricavare un ottimo titolo durante la trasmissione:

Sono passati cent’anni, ancora parla di me, lui ha avuto mille mogli nel frattempo, mi fa ridere questa cosa. Lo frequentavo ne 1999, ci siamo visti per meno di un anno. I rapporti come sono oggi? Ogni tanto ci sentiamo ed Adriano ancora oggi fa un po’ la vittima su questa cosa…

Il racconto

Adriano Galliani, in una intervista con Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, aveva confessato che quando era andato a chiudere la trattativa con Shevchenko in Ucraina era stato assediato da delle prostitute che volevano entrare nella sua camera, passare tempo con lui e, ovviamente, spillargli soldi. Per questo motivo, lui passò tutta la notte al telefono con Manuela Moreno.