Ascolti tv venerdì 26 maggio: chi ha vinto tra Tutti i sogni ancora in volo e Ricomincio da me

Non c'è stata gara agli ascolti tv di venerdì 26 maggio: Tutti i Sogni Ancora in Volo vince la prima serata con 3.185.000 spettatori pari al 21.1% di share, mentre su Canale5 il film Ricomincio da me con Jennifer Lopez ha totalizzato 1.723.000 spettatori con uno share del 10.8%.

Massimo Ranieri ha stregato il pubblico con Noemi

Tanti gli ospiti della prima serata di Tutti i sogni ancora in volo, che hanno accompagnato Massimo Ranieri in questo viaggio nella sua vita e carriera artistica. A Fanpage.it, il cantante ha dichiarato: "Difficile seguire qualcuno che fa un lavoro che lo porta sempre in giro. L'amore finisce e ti ritrovi solo. L'amore per il mio lavoro l'ho sempre messo davanti a tutto. È proprio questo che proverò a raccontare nello spettacolo, considerando l'amore come un filo conduttore". Su tutti, il duetto con Noemi sulle note di L'amore si odia, brano di successo di Veronica Scopelliti, cantanta in passato con Fiorella Mannoia. Il video della loro esibizione su divano, nemmeno a dirlo, è finito subito in tendenza.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 The Good Doctor 6 ha ottenuto un risultato di 854.000 spettatori (4.8%), mentre su Italia1 The Transporter Legacy si è difeso bene con 1.086.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 il film Il traditore di Marco Bellocchio, che in questi giorni è a Cannes con il nuovo lungometraggio dal titolo Rapito, ha totalizzato 812.000 spettatori con il 5.1%. Rete4 in media con Quarto Grado e 1.162.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live, che ha avuto ospiti Carmen Consoli e Sabina Guzzanti ha tenuto su un risultato pari a 849.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha chiuso con 322.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 539.000 spettatori (3.1%). Su Rai4 Trappola sulle montagne rocciose 389.000 spettatori (2.2%) e su Iris Seven 466.000 spettatori pari al 2.7%.