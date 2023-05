Manuela Moreno: “Non sono una provocatrice ma metto quello che voglio, le forme ci sono e si vedono” La giornalista del Tg2 Post è tornata in auge per il gossip con Adriano Galliani: “Che altro voleva sapere di questa storia vecchia come il cucco?”. Stoccata alla politica: “Occupazione della destra? L’occupazione c’era prima, in 31 anni non ho mai avuto un programma, ora scoprono che sono brava”.

Da un paio di settimane si parla solo di Manuela Moreno. All eyez on me, si direbbe parafrasando un pezzo storico di Tupac Shakur. La giornalista del Tg2 Post, stella polare dell'informazione all'ora di cena, è rientrata nelle dinamiche del gossip per le nuove dichiarazioni di Adriano Galliani, rese al Corriere della Sera, sul loro rapporto. Dopo aver parlato con Un giorno da pecora ("Sono passati cent'anni e ancora parla di me", aveva detto), ecco il Corriere della Sera che torna proprio sull'argomento: "Che altro voleva sapere di questa storia vecchia come il cucco?". E di quel flirt, stavolta, racconta proprio tutto. Si parla anche delle sue forme generose e del fatto che non si sente una provocatrice: "Metto quello che voglio. Le forme ci sono e si vedono".

Le parole di Manuela Moreno

Manuela Moreno ha dichiarato che Adriano Galliani per lei ha fatto di tutto: "Il Tg2 mi aveva mandato a Montecarlo per la presentazione del libro di Emilio Fede. Alla cena di gala allo Sporting, noiosissima, sono capitata seduta vicino a lui. Abbiamo riso per tutta la sera. E ha cominciato a corteggiarmi, più o meno sarà durata un anno. Fin dove si è spinto? Si è messo a dieta, è dimagrito di 14 chili, da 90 a 76". Perché si sono lasciati:

L’ho visto in tv con una persona che non avrebbe dovuto essere con lui. Non gliel’ho perdonata e l’ho mandato a quel paese. Per tre mesi mi chiamava ogni sera, cantandomi Renato Zero. Io lo ascoltavo e ce lo rimandavo.

Le forme generose: "Metto quello che voglio".

Nel 2016 rubò la scena con un abito bordeaux che sembra un vestito latex fetish, lei replica piccata:

Ecopelle, ma sotto le luci faceva quell’effetto. Sui social scrissero: “Rientrato l’allarme al Tg2: le bombe sotto il vestito erano della giornalista. Provoco? Ma no, posso mettermi quello che voglio, anche una camicia accollata, le forme ci sono e si vedono. Fortuna che ho una vena ironica.

"Il centrodestra sta occupando la Rai? Forse l'occupazione c'era prima"

Si parla di ‘telemercato' e dei possibili spostamenti di Manuela Moreno in direzione di Agorà. Lei, per ora, smentisce: "Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma sono pronta, anche se sono felice dove sto. Il mio ex direttore Gennaro Sangiuliano non voleva perdermi: “La Moreno adda murì a Post”". E sul centrodestra che sta occupando la Rai:

Forse l’occupazione c’era prima, in 31 anni non ho mai avuto un programma, ora scoprono che sono brava».

E su Fabio Fazio che ha trovato un accordo da 10 milioni con Nove, ecco la stoccata: "Lo seguirò con molto interesse su Nove, è una perdita, ma si vive anche senza di lui. Lo conosco da quando lavoravo alle tv private e lui faceva l’imitatore, magari avrà budget più interessanti".