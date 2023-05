Oriana Marzoli: “Ho voluto Daniele con tutto il cuore, ma mi ha lasciato e ora parla male di me” “Non sono stata io a finire questa storia”: ha precisato Oriana Marzoli nell’ennesimo sfogo sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip poi ha rivolto un appello ai fan degli Oriele.

A cura di Daniela Seclì

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha subito una brusca frenata. Al momento, i due sembrano essersi lasciati. L'ex gieffino attribuisce una parte delle colpe ai fan della coppia, che si sono intromessi nella relazione, taggando Oriana ogni volta che notavano un minimo segno di vicinanza di Dal Moro a un'altra donna. Daniele ha parlato anche di incomprensioni con Oriana. L'ultima discussione, sarebbe scaturita dall'incontro del trentaduenne con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. In queste ore, Oriana è intervenuta sui social.

Oriana Marzoli chiede rispetto dopo la fine della relazione con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, che nei giorni scorsi è apparsa in lacrime mentre si confidava con i fan degli Oriele, è intervenuta su Twitter per ribadire di non essere stata lei a mettere fine alla relazione con Daniele Dal Moro. Le sue parole, pubblicate su Twitter, sono state:

Amori miei, non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuate a scrivermi che devo seguire il mio cuore bla, bla, bla…e ripeto, non voglio essere più taggata in queste cose su Instagram! Un pò di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto il mio cuore questa persona…Persona che adesso parla solo male di me ma io sono diversa e vi prego, non voglio essere più taggata!!! Non voglio continuare con questo. Grazie.

L'accusa di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli

Nei suoi sfoghi social, Daniele Dal Moro è sembrato sinceramente dispiaciuto per come stanno andando le cose con Oriana Marzoli. Tuttavia, ha anche svelato un retroscena: "La vostra reina dopo la festa di Signorini è andata a casa di Antonino, non credo sia un problema se io vedo Edoardo e Antonella, e pensate che non ho neanche visto Nikita. E potete immaginare il perché". Insomma il discorso di Daniele è molto chiaro. Se Oriana si sente libera di rivedere i gieffini con cui ha legato, allo stesso modo sente di poterlo fare anche lui, nonostante questi non abbiano un buon rapporto con Marzoli.