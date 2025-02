video suggerito

Manuela Festa lascia Antonio Zequila: "Da lui messaggi offensivi, mi sono allontanata per tutelarmi" È ufficialmente finita la storia d'amore tra Manuela Festa e Antonio Zequila. Lei rivela di comportamenti tossici: "Non potevo più tollerare certi atteggiamenti nei miei confronti. Antonio ha cercato in tutti i modi di ostacolarmi professionalmente e per me questo è inaccettabile".

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Manuela Festa e Antonio Zequila. Dopo alcuni mesi di fidanzamento, la showgirl ha deciso di chiudere la relazione con l’attore, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato dal sito The Reading Monkey, rilanciato da un'agenzia Adnkronos, la rottura sarebbe stata voluta da Festa, che avrebbe trovato "insostenibili" alcuni atteggiamenti di Zequila. A pesare sulla decisione sarebbero stati non solo comportamenti definiti "aggressivi", ma anche il presunto tentativo dell’attore di ostacolare la sua carriera.

Che cosa ha detto Manuela Festa

"Mi sono allontanata per tutelarmi", ha dichiarato Festa. "Non potevo più tollerare certi atteggiamenti nei miei confronti. Antonio ha cercato in tutti i modi di ostacolarmi professionalmente e per me questo è inaccettabile. A 60 anni non ha ancora una posizione stabile e invece di supportarmi, tentava di frenarmi. Era diventato insostenibile". Dopo la fine della relazione, Festa ha inoltre rivelato di aver ricevuto da Zequila messaggi offensivi, al punto da valutare un possibile intervento delle autorità. "Non ho ancora deciso il da farsi, ma non escludo nulla. Quando una donna sceglie di allontanarsi da una relazione tossica, ha il diritto di essere rispettata. Sto riflettendo, ma non mi lascerò intimidire".

"Ora voglio solo guardare avanti"

Secondo quanto si legge nell'agenzia Adnkronos, la showgirl adesso ha intenzione di guardare avanti. Ecco come si conclude il messaggio: "Penso solo a me e ai miei obiettivi. Voglio concentrarmi su nuovi progetti e su persone che sappiano supportarmi e non ostacolarmi. Ho chiuso con le zavorre". Al momento, Antonio Zequila non ha ancora commentato la rottura, ma non è escluso che presto possa fornire in una replica la sua versione dei fatti.