Antonio Zequila: “Con Ivana Trump fu amore vero, le regalai migliaia di orchidee. Non stavo con lei per i soldi”

Antonio Zequila a Storie al bivio svela la verità su Ivana Trump: “Non stavo con lei per i soldi, le ho regalato migliaia di orchidee”. E sull’amicizia con Salvini: “È onesto, siamo molto amici”.

Antonio Zequila non ha mai avuto paura di dire quello che pensa su di sé, sugli altri, sulla politica. Ospite di Monica Setta a Storie al bivio week end, in onda sabato 25 aprile alle 15.30 su Rai 2, l'attore ha parlato della sua amicizia con Matteo Salvini, del suo amore con Ivana Trump e di un episodio televisivo che il web non ha mai smesso di citare.

"Salvini mi ha chiamato lui"

"Io e Salvini siamo amici. Ci siamo conosciuti in aereo." Il racconto di Zequila è preciso: aveva scritto al leader della Lega sui social, e lui aveva risposto con una telefonata. "È un politico onesto e capace che stimo molto". Una presa di posizione netta, in un momento in cui molti nel mondo dello spettacolo preferiscono schivare qualsiasi riferimento partitico. Zequila stesso non ha mai nascosto le sue simpatie.

Ivana Trump e le orchidee

Zequila ha ripercorso anche la relazione con Ivana Trump, liquidando con una frase la lettura interessata che in molti avevano dato di quella storia: "So che molti hanno pensato che stessi con lei per i soldi, in realtà Ivana mi ha donato solo il suo amore. Sono stato io, invece, a regalarle migliaia di orchidee."

"Pappalardo disse una cosa su mia madre in chemio"

A Fanpage.it, durante la live Youtube Non è La Tv, Zequila aveva già svelato il retroscena dietro uno degli scontri più memorabili della televisione italiana: la lite con Adriano Pappalardo a Domenica In nel 2006, diventata nel tempo un meme con milioni di visualizzazioni. Chissà se a Storie al Bivio Week End se ne parlerà.

"Per voi è un meme, ma io ho difeso un valore sacro della vita, la mamma." Le parole che scatenarono tutto, secondo il suo racconto, furono pronunciate a telecamere spente: "Disse ‘Zequila, pur di aver successo ti in*uleresti tua madre'. Mia mamma era in ospedale, sotto chemio, e qualsiasi figlio avrebbe difeso la madre." Come testimoni cita appunto Monica Setta, Rocco Casalino e Cattaneo.