Ludovica Frasca derubata: “Sono stata fuori casa un’ora, Milano è la città più insicura d’Italia” Ludovica Frasca, l’ex velina di Striscia la Notizia, ha raccontato di aver subito un furto in casa, dopo essersi allontanata solamente per un’ora. L’influencer ha quindi mostrato la sua rabbia nei confronti delle autorità cittadine milanesi che avrebbero contribuito a rendere la città insicura.

A cura di Ilaria Costabile

Ludovica Frasca, l'ex velina di Striscia la Notizia, si sfoga su Instagram raccontando ai suoi follower quello che è accaduto nel pomeriggio di sabato 15 luglio: dei ladri sono entrati in casa sua e hanno rubato alcuni oggetti di valore a cui era particolarmente legata. La modella, furiosa, inveisce contro il sindaco di Milano, perché ritiene che a causa della sua amministrazione la città sia diventata molto più insicura.

La rabbia di Ludovica Frasca

Uno sfogo dettato dalla rabbia quello di Ludovica Frasca che tornata a casa in un afoso pomeriggio d'estate si è resa conto che delle persone si erano introdotte in casa sua derubandola degli oggetti per lei più preziosi. L'ex velina, ancora sconvolta dall'accaduto scrive: "Milano è la città più insicura d'Italia. Sono mancata 1 ora da casa e mi hanno derubata delle (poche) cose di valore che avevo", per poi aggiungere con un certo sarcasmo e disappunto una considerazione nei confronti del sindaco delle istituzioni che regolano il capoluogo lombardo, ed è infatti a loro che si rivolge scrivendo: "Grazie a tutte le autorità (Sindaco Sala, prefettura e questura) per averci fatto sprofondare nell'insicurezza". In una storia successiva, poi, si rivolge ai falchi della polizia dicendo "Grazie ai falchi della polizia di Stato di Milano. Loro sì che danno sicurezza".

Ludovica Frasca tra Italia e America

Non è il primo caso del genere che si sente, soprattutto con l'arrivo dell'estate, periodo in cui anche i furti nelle abitazioni sono più frequenti. La modella e influencer si divide tra l'Italia e l'America, dove continua a lavorare dopo l'esperienza televisiva nostrana, e dopo aver intrapreso due storie d'amore piuttosto importanti, una con l'imprenditore Frank Faricy, con il quale era anche convolata a nozze. Dopo un anno, però, il loro matrimonio è giunto al capolinea e lei, dopo vari avvistamenti, pare abbia intrattenuto una liaison con il regista, ben noto, Adam Sigal, ma anche in questa occasione, pare che le strade dei due si siano divise.