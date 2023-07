Malore per Ludovica Valli in vacanza: “Ho perso i sensi e non ricordo niente. Mai stata così male” Malore per Ludovica Valli in vacanza a Ibiza con la famiglia. Come ha raccontato nelle sue storie Instagram, l’influencer è svenuta nella notte provocandosi un taglio profondo al mento e svegliandosi senza ricordarsi cosa fosse accaduto: “Perdo i sensi e non mi ricordo più niente, cado per terra”.

A cura di Elisabetta Murina

Malore per Ludovica Valli in vacanza a Ibiza con la famiglia. Come ha raccontato nelle sue storie Instagram, l'influencer è svenuta nella notte provocandosi un taglio profondo al mento e svegliandosi senza ricordarsi cosa fosse accaduto. Dopo aver passato una giornata in ospedale, è tornata a casa e ora sta meglio.

Cosa è successo a Ludovica Valli

Tra le sue storie Instagram, Ludovica Valli ha raccontato cosa le è successo la notte scorsa, anche se di preciso ancora non ne è ancora a conoscenza nemmeno lei. Prima si era mostrata in un letto di ospedale, senza entrare nel dettaglio, poi con alcuni brevi video ha spiegato l'accaduto: "Sono stata male tutta la notte, ho rimesso con tanto di febbre a 40, non so dovuto a cosa, non ho mangiato niente di strano". Alle prime luci del giorno, si è alzata per andare dalla camera da letto alla cucina, ma non ci è arrivata perché si è sentita male: "Mi fermo al tavolo, faccio per tornare in dietro ma, appena fatti due passi, perdo i sensi e non mi ricordo più niente, cado per terra. Giamma si alza di scatto, mi tira su, ma io avevo già la faccia a terra". Ludovica Valli pensava inizialmente che fosse successo qualcosa ai figli, per poi realizzare solo in un secondo momento di avere il mento pieno di sangue e che i bimbi non erano coinvolti.

Il compagno Giammaria Di Gregorio ha chiamato l'ambulanza e l'influencer ha passato una giornata in ospedale, per poi essere dimessa e tornare a casa. Ora ha fatto sapere ai suoi followe di stare meglio: