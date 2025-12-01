Gossip
Lorenzo Musetti di nuovo papà, è nato il secondo figlio con Veronica Confalonieri: “L’amore si moltiplica”

Lorenzo Musetti annuncia la nascita del secondo figlio Leandro con un post pubblicato su Instagram. Si allarga la famiglia con Veronica Confalonieri: i due erano già genitori del piccolo Lorenzo, nato nel 2024.
A cura di Sara Leombruno
Immagine

Lorenzo Musetti è di nuovo papà. Il tennista azzurro e la sua compagna Veronica Confalonieri hanno accolto Leandro — il loro secondo figlio — e hanno dato l’annuncio su Instagram con una tenera foto in bianco e nero: la manina minuscola del neonato stretta tra le loro mani e la data “29.11.2025, Leandro”, accompagnata dalla frase semplice e intensa: "L’amore si moltiplica".

Il post per l'annuncio della nascita

Per la giovane coppia, la gioia era nell’aria già da qualche mese: a maggio 2025, Musetti e Confalonieri avevano annunciato l’attesa del secondo figlio con lo stesso stile discreto e romantico che li contraddistingue: un post in cui compariva il primogenito, un abbraccio al pancione della mamma e la didascalia "The family is growing #4 ". La coppia aveva reso pubblica la relazione nel dicembre 2022, dopo un periodo in cui si erano avvicinati grazie a legami comuni legati al tennis. Veronica, 22 anni, grafica di professione, con un passato tra vacanze insieme e scambi romantici di dichiarazioni social, è diventata presto una costante nella vita del tennista.

Si allarga la famiglia con Veronica Confalonieri

Il 2024 era iniziato con la nascita del loro primogenito, Ludovico — un momento che Musetti aveva definito in passato come “un terremoto e una bella sorpresa”, capace di trasformarlo non solo come uomo, ma anche come atleta. Adesso, con Leandro, arriva la conferma di una famiglia che cresce davvero, non solo sui campi da tennis. I due stanno costruendo un equilibrio fatto di affetti, priorità, sogni e piccole certezze quotidiane. In un anno in cui la carriera di Musetti ha registrato una scalata significativa (ranking Top 10, conferme e vittorie importanti), la vita privata dà nuovo respiro e dimensione: un promemoria che dietro ogni atleta c’è un uomo che sogna, ama, costruisce.

