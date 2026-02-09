Lorena Ramiro attaccata dopo la cena con Yaman, la accusano di mentire sulla serata: “Ho ricevuto minacce”

Lorena Ramiro è stata accusata sui social dopo le sue dichiarazioni a La Volta Buona: in molti sostengono che sia in malafede e che non ci sia stato un ‘post cena’ con Can Yaman come invece aveva lasciato intendere. La risposta della 22enne: “Il video in discoteca con amici era della sera prima”.

Lorena Ramiro travolta dalla critiche sui social dopo la sua partecipazione a La Volta Buona. L'influencer spagnola, al centro dei gossip dopo la sua cena con Can Yaman e identificata come sua "presunta nuova fiamma", è stata accusata di non essere in buona fede e di non aver davvero passato la serata con l'attore turco.

La 22enne è tornata nello studio di Caterina Balivo, nella puntata del 9 febbraio, per spiegare come sono andate esattamente le cose tra lei e Yaman. Sui social Ramiro è stata duramente attaccata perché molti, soprattutto fan dalla Spagna, sostengono che lei sia andata a ballare con amici dopo la cena, alla quale peraltro avrebbero partecipato anche altre persone. "Durante la cena c'era una coppia di suo amici, lui mi ha detto di venire da sola", ha precisato riguardo al numero di persone al tavolo. Quanto alla serata in discoteca e ai video postati su TikTok ha spiegato: "Il video è della sera prima ma l'ho messo il giorno dopo, infatti sono anche vestita diversamente".

L'influencer ha spiegato che Yaman è al corrente del fatto che sia ospite a La Volta Buona, ma che per il momento preferisce non esporsi e non commentare la vicenda. Poi ha precisato perché ha scelto in questo caso di far diventare di dominio pubblico la sua cena con l'attore turco: "Ho ricevuto critiche, non volevo raccontare niente, tanto che per una settimana non l'ho fatto. Non sono qui per guadagnare nulla, voglio solo difendermi dalle minacce".

A lanciare l'indiscrezione era stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che sui suoi social aveva pubblicato per primo la notizia della loro cena: i due si sarebbero incontrati al Salvaje, ristorante dell'hotel in cui alloggia l'attore turco a Madrid, dove si è trasferito per alcuni impegni lavorativi. "Erano seduti a cena, visibili a tutti", aveva spiegato la fonte, senza alludere ad atteggiamenti intimi o contatto fisico.