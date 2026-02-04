Gossip
video suggerito
video suggerito

Can Yaman avrebbe un nuovo flirt, la cena con Lorena Ramiro: l’influencer spagnola spiega in che rapporti sono

Can Yaman ha un nuovo amore? L’attore turco è stato paparazzato con l’influencer spagnola Lorena Ramiro durante una cena a Madrid. Dopo aver ricevuto insulti e minacce, la diretta interessata è intervenuta per chiarire la situazione: “Sono single, non ho intenzione di scusarmi. È sexy e mi sono divertita, nessuna avrebbe detto di no”.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Can Yaman avrebbe un nuovo amore. Il noto attore turco, prossimamente ospite del Festival di Sanremo 2026, è stato paparazzato a cena con l'influencer spagnola Lorena Ramiro. Si tratterebbe di una frequentazione che gli permetterebbe di voltare ufficialmente pagina dopo la relazione con Sara Bluma, con cui la scorsa estate si era parlato anche di matrimonio.

Can Yaman a cena con Lorena Ramiro: è nata una nuova coppia?

A lanciare l'indiscrezione era stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che sui suoi social ha pubblicato per primo la notizia di Can Yaman a cena con l'influencer spagnola Lorena Ramiro. Stando alla sua segnalazione, i due si sarebbero incontrati per una romantica cena al Salvaje, ristorante dell'hotel in cui alloggia l'attore turco a Madrid. Di recente ha infatti lasciato l'Italia e si è trasferito nella capitale spagnola per alcuni impegni lavorativi. "Erano seduti a cena, visibili a tutti", spiega la fonte, anche se ad oggi non si parla di atteggiamenti intimi o di contatto fisico tra i due.

La verità di Lorena Ramiro: "Mi sono divertita, nessuna avrebbe detto no"

Poco dopo che il suo nome è finito al centro dei gossip, Lorena Ramiro è intervenuta su TikTok per fare chiarezza. L'influencer, 22 anni, è stata travolta dalle critiche e persino dalle minacce: "Ho ricevuto un sacco di insulti, critiche, minacce, che sembrano essere diventati normali. Non ho ucciso nessuno, non ho distrutto nessuna famiglia, non ho fatto nulla di male. Non c'è nulla per cui debba scusarmi". L'influencer ha spiegato, quindi, di non avere alcuna intenzione di scusarsi per il fatto di essere andata a cena con Yaman: "Sono uscita a cena come faccio quasi tutti i fine settimana, ho 22 anni, sono single, mi piace godermi la vita e non ho intenzione di scusarmi per questo. Sono giovane e faccio quello che voglio della mia vita. È bello, è sexy, mi sono divertita. Credo che nessuna nel mio caso avrebbe detto di no".

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Perché i profili social di Corona sono stati rimossi: “Violazioni multiple della community”
Cucchini, ex agente di Raoul Bova: “Mai a letto con lui, gli piacciono le donne e a me gli attori di altre agenzie”
Corona rimosso da Instagram dopo Falsissimo, possibile intervento di Meta
Cosa aveva detto nell'ultima puntata: "C'è una terza denuncia contro Signorini"
Stop a Falsissimo: Mediaset usa lo strike YouTube e blocca Corona per copyright
La legale di Signorini: "Corona diffama e deride. Ricordiamoci cosa è successo a Tiziana Cantone"
Quando Fabrizio Corona potrà tornare su Instagram: l’analisi degli scenari
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views