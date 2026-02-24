Can Yaman a Sanremo 2026: “Se canto mi arrestano di nuovo in Turchia. Nessun caso droga, sono risultato negativo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attesa per la prima serata di Sanremo 2026 si accende con l'arrivo all'Ariston di uno dei sex symbol più amati della tv: Can Yaman. L'attore turco, invitato da Carlo Conti come ospite della prima serata di martedì 24 febbraio, si è presentato in conferenza stampa, affrontando non solo l'emozione per il palco ma anche le recenti polemiche che lo hanno visto protagonista in Turchia, dopo il suo arresto lampo.

Il "caso" Turchia: "Controlli di routine, sono pulito"

Il primo nodo da sciogliere riguarda il fermo di polizia subito recentemente in Turchia. Yaman ha voluto spegnere sul nascere ogni sospetto, liquidando la vicenda come un semplice accertamento: "Non c'è stato nessun caso, erano controlli di routine che fanno a tutti. Sono risultato negativo e mi hanno liberato in meno di 24 ore. La risposta è chiara: ti prendono, ti controllano e se sei bravo ti mandano via. Caso chiuso".

A chi gli chiede se stasera lo vedremo nelle vesti di cantante, magari in un duetto con Pausini, l'attore risponde con una battuta fulminante che lega il palco dell'Ariston alle sue vicende giudiziarie: "Non canterò, non vorrei fare una figuraccia. Se un giorno dovrò fare un personaggio che canta lo farò, ma mi devono pagare bene. Se inizio a cantare torno in Turchia e mi arrestano di nuovo". Yaman ha ammesso di essere un amante della musica italiana "che fa soffrire", citando Claudio Baglioni e dichiarando il suo amore artistico per Laura Pausini: "Se fossi stato un cantante, in un'altra vita avrei voluto essere come lei, per come canta in diverse lingue e per la sua carriera internazionale".

Le parole su Sandokan 2 e lo status sentimentale

C'è spazio anche per gli aggiornamenti lavorativi e privati. L'attore ha confermato che le riprese della nuova stagione di Sandokan hanno subito dei rallentamenti ("In Europa si gira con tempi troppo lunghi, non mi piace") e che per prepararsi al ruolo dovrà nuovamente perdere molti chili. Ma la notizia che farà sobbalzare i fan riguarda la sua vita privata: "Sono single", ha dichiarato laconicamente, chiudendo ogni porta ai rumors su presunti flirt estivi. Nonostante l'immagine da "duro", Yaman non ha nascosto la vulnerabilità di fronte alla scala più famosa d'Italia: "Mi spaventa tutto nella vita, anche Sanremo, ma faccio finta di essere rilassato. Se fossi venuto 5 anni fa non sarebbe andata bene, ora sono maturato e penso sia il momento corretto".