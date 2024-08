video suggerito

Lorella Cuccarini festeggia 33 anni di matrimonio con Silvio Testi, la romantica dedica sui social Lorella Cuccarini ha festeggiato il 33esimo anniversario di matrimonio con Silvio Testi. Per l'occasione, la conduttrice ha dedicato al marito un romantico messaggio sui social, accompagnato da alcune loro foto scattate nel corso degli anni: "Un viaggio bellissimo, lungo 33 anni".

A cura di Elisabetta Murina

Lorella Cuccarini ha festeggiato 33 anni di matrimonio con Silvio Testi. I due sono convolati a nozze il 3 agosto 1991. Per l'occasione, la conduttrice ha condiviso sui social una romantica dedica al marito, accompagnata da alcune loro foto nel corso degli anni. Insieme sono diventati genitori di quattro figli, Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio.

La dedica di Lorella Cuccarini al marito Silvio Testi

"Un “viaggio” bellissimo, lungo 33 anni. Buon anniversario, amore", ha scritto Lorella Cuccarini sui social in occasione del 33esimo anniversario di matrimonio con il marito. Una romantica dedica accompagnata da alcune loro foto insieme, dal giorno delle nozze nel 1991 ai momenti più recenti con i quattro figli. L'amore tra la giudice di Amici e il produttore televisivo si è rafforzato negli anni attraverso le difficoltà, che anziché allontanarli li ha portati a essere più uniti che mai. "In ogni famiglia ci sono difficoltà, tempesta da affrontare. Se decidi di lavorare per preservare il tuo mondo, hai fatto la scelta giusta", aveva raccontato Cuccarini in una recente intervista al Corriere della Sera.

La famiglia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono conosciuti grazie al lavoro: lui produttore televisivo, lei conduttrice e ballerina. Inizialmente erano entrambi impegnati in un'altra relazione, ma per Cuccarini la scintilla scoppiò subito, anche se l'amore arrivò dopo due anni. Sei mesi dopo il fidanzamento, nel giorno di Natale, il produttore fece la proposta di matrimonio alla compagna e il 3 agosto 1991 convolarono ufficialmente a nozze con una romantica cerimonia a Subiaco. Negli anni hanno costruito la loro famiglia e ad oggi sono genitori di quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. La primogenita è nata il 4 agosto 1994, attualmente vive a Milano e lavora come agente immobiliare, mentre il secondo figlio è arrivato a due anni di distanza, il 19 settembre 1996. Il 2 maggio 2000 sono invece nati i gemelli, un maschio e una femmina, che hanno oggi 23 anni. Chiara gioca nella squadra femminile di calcio della Roma ed è una social media manager e content creator. Giorgio invece porta avanti la sua carriera come deejay.