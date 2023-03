Lorella Boccia in lacrime: “Torno a lavorare, ma per una mamma è emotivamente difficile” La conduttrice e ballerina si lascia andare ad uno sfogo sui social, spiegando che presto tornerà ad occuparsi di un nuovo progetto lavorativo e dunque dovrà dividersi tra i suoi impegni e il tempo speso con la piccola Luce. “Solo ora capisco quanto è dura, ma sarò una mamma ancor più felice, è positivo anche per mia figlia”.

A cura di Giulia Turco

Per Lorella Boccia è arrivato il momento di prendersi una pausa dalla sua vita da mamma a tempo pieno. La conduttrice e ballerina infatti presto tornerà al lavoro con un nuovo progetto, del quale non ha ancora rivelato i dettagli. Ciò significa che dovrà dividersi tra gli impegni e il tempo speso con la piccola Luce Althea e, a quanto pare, questa nuova situazione l’ha gettata in un vortice di emozioni.

Lo sfogo di Lorella Boccia sui social

“È una giornata particolare. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto”, racconta la ballerina, mamma della piccola Luce, la prima figlia nata da circa un anno e mezzo dall’amore con Niccolò Presta. “Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e, credetemi, solo adesso capisco quanto siete/siamo forti!”.

La teoria la conosco bene e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola. Ho capito che devo solo imparare a gestire questa nuova emozione che, però, certe volte (colpa anche della società e dei vecchi retaggi), rende la ‘pratica’ decisamente più complicata della ‘teoria’. Volevo sfogarmi un po’ perché so che molte mamme hanno provato e provano questo. Ps. Certe volte piangere è proprio quello di cui abbiamo bisogno per iniziare un nuovo capitolo.

Lorella Boccia divisa tra il lavoro e la piccola Luce

Non è la prima volta che la conduttrice si trova a dover affrontare una situazione simile. Ad aprile 2022, quando Luce aveva appena sei mesi, Lorella Boccia è tornata in tv per condurre Made in Sud in coppia con Clementino. Non sembrano esserci gli stessi presupposti dello scorso anno, visto che il programma Rai quest’anno potrebbe non essere confermato. Per il momento la conduttrice non ha ancora rivelato i dettagli del suo nuovo progetto, ma sicuramente presto ne sapremo di più.