Madame e le polemiche no vax, lacrime alla finale di Sanremo 2023: “Un Festival difficile per me” Madame al termine della sua esibizione sulle note di Il bene nel male nella finale di Sanremo 2023 non è riuscita a trattenere le lacrime. “Questo Festival è stato difficile per me”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Madame al termine della sua esibizione sulle note di Il bene nel male nella finale del Festival di Sanremo 2023 ha ringraziato Amadeus per l'opportunità regalatale dopo il caso falso green pass per il quale risulta ancora indagata. Seppur senza nominare la questione, ha confessato che il Festival, giunto quasi ai titoli di coda, è stato difficile per lei. "Parte del mio impegno è per Amadeus che ha creduto in me".

I ringraziamenti e le lacrime di Madame

"Questo Sanremo è stato difficile per me, sono soddisfatta per essere qui. Ringrazio Amadeus, lui ha creduto in me, senza lui non avrei fatto tutto ciò. Parte del mio impegno è per te, ti ringrazio tanto", le parole della cantante che, raggiunta dal conduttore e direttore artistico del Festival, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il caso falsi green pass che ha coinvolto Madame

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2023 Madame è finita al centro di un'inchiesta della Procura di Vicenza che a febbraio 2022 ha portato all'arresto di tre persone per falsi certificati di vaccinazione. Tra questi anche Daniela Grillone Tecioiu, medico di base che ha tra i suoi pazienti la stessa cantante. Dopo un iniziale silenzio, l'artista diede spiegazioni su Instagram riguardo la vicenda del suo rifiuto al vaccino, poi cancellò le sue parole motivando così la sua decisione:

Leggi anche Il testo e il significato di "Lasciami", la canzone dei Modà a Sanremo 2023

Tolgo l'ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l'indagine faccia il suo corso. I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché sono appunto sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparliamo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo. Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c'è tanto tanto da viversi. Tutto "il bene nel male". Un abbraccio.

Nonostante le polemiche e il caso sul quale risulta ancora indagata, è rimasta in gara a Sanremo 2023: da qui sono nate le sue parole sul palco dell'Ariston.