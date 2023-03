Ad Amici Isobel in lacrime racconta il periodo più difficile della sua vita, Maria: “Mi dispiace” “Sono stata fragile per un periodo di tre anni, quando avevo circa 14 anni. È stato un periodo difficile”, ammette Isobel che in vista del prossimo serale eseguirà una coreografia emozionale. “Alla mia migliore amica è stata diagnosticata la leucemia”.

A cura di Giulia Turco

Isobel Kinnear è la ballerina di origine australiane, tra i protagonisti più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Non solo ha un talento incredibile nella danza, Isobel ha anche una storia personale intensa che raramente ha lasciato trasparire nel corso del programma. Arrivata alla fase serale però, sembra inevitabile che alcuni tratti di vissuto vengano a galla per potersi esprimere al cento per cento.

Il guanto di sfida prevede una coreografia emozionale

Nell’appuntamento di mercoledì 29 marzo con il daytime di Amici, la ballerina 23enne ne ha approfittato per parlare del suo vissuto. L’occasione è stata il guanto di sfida che le ha lanciato il professore Emanuel Lo per una coreografia particolarmente emozionale. “Sono entusiasta e curiosa di fare questa coreografia emozionale perché ho sempre sperato di farne una nel corso del pomeridiano”, ha spiegato la ballerina che ha raccontato di aver iniziato danzare all’età di appena tre o quattro anni. Non sempre però il suo percorso, di vita e di crescita artistica, è stato lineare.

La leucemia della sua migliore amica e la perdita di alcuni cari

“Sono stata fragile per un periodo di tre anni, quando avevo circa 14 anni. È stato un periodo difficile”, ammette Isobel. “Il primo anno alla mia migliore amica è stata diagnosticata la leucemia, poi l’anno dopo ho perso la mia nonna, che mi era molto vicina. Si chiamava come me. Poi dopo ho perso anche mia zia e non me l’aspettavo, era molto giovane”, ha raccontato in lacrime. “Mi dispiace Isobel, io non volevo toccare certi tasti…”, ha commentato Maria De Filippi collegata con la classe. “In realtà sono molto fragile”, ha ammesso la ballerina che raramente ha lasciato trasparire le sue emozioni, spiegando che proverà a sfruttare quello che prova nella coreografia emozionale che le è stata assegnata.