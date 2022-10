Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino, è fidanzata con un altro volto di Uomini e Donne Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino, ha trovato l’amore con un altro volto di Uomini e Donne. Si tratta di Simone Florian, che partecipò al dating show nel 2020.

A cura di Ilaria Costabile

La partecipazione a Uomini e Donne di Lilli Pugliese, come corteggiatrice di Luca Salatino (ora concorrente del GF Vip), non era passata inosservata e infatti molti avevano sperato che lo chef romano scegliesse lei piuttosto che Soraia, ma le cose sono andate in maniera diversa. A distanza di qualche mese, anche Lilli pare che abbia trovato l'amore e, il caso ha voluto, che si trattasse proprio di un ragazzo che aveva partecipato al dating show di Canale 5, si tratta di Simone Florian, arrivato nel salotto di Maria De Filippi nel 2020 per corteggiare Jessica Antonini.

L'incontro tra Lilli Pugliese e Simone Florian

In un'intervista rilasciata a PiùDonna, è proprio l'ex corteggiatore che racconta come è iniziata la sua frequentazione con Lilli, arrivata dopo la fine della sua storia d'amore con Eleonora Prezioso. Simone ha rivelato di essere stato lui a fare il primo passo:

Ho passato un periodo un po’ così, sono sincero. Mi ero lasciato con Eleonora e da lì c’è stato il vuoto totale per un periodo. Sto benissimo finalmente. Sono io che ho cercato Lilli. Le ho mandato un messaggio su Instagram e le dicevo che avevo apprezzato molto come si era comportata all’interno di Uomini e Donne. Mi è apparso un suo piccolo video su Instagram molto casualmente, un video in cui lei è in puntata. Io avevo seguito un poco il suo percorso, ma da quel video ho pensato che lei era molto simile a me. Lei ha sofferto tanto, io ho sofferto tanto, ho trovato delle similitudini nel nostro carattere. Io le ho scritto e dopo ci siamo visti.

A quanto pare, Lilli non sapeva chi fosse e dopo averlo ringraziato per le belle parole ricevute, ha poi deciso dopo qualche chiacchierata di incontrarlo, rassicurata da una persona a lei vicina: "Lei non aveva seguito il mio percorso. A metterci una buona parola è stata la sorella, la gemella, che mi aveva seguito a Uomini e Donne. Lei le ha detto che ero un bravo ragazzo e che valeva la pena conoscermi. Quando ci siamo visti c’è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi e adesso stiamo insieme".

Il primo annuncio sui social

I due hanno pubblicato su Instagram i primi dettagli che svelano la loro frequentazione, dalle rose sul cruscotto della macchina, le mani incrociate e poi lo scatto che li ritrae insieme accanto al quale lui scrive: "La risposta l'ho trovata dentro i tuoi occhi" e lei commenta con "E io nei tuoi". Una dichiarazione che va ad avvalorare quanto dichiarato anche dall'ex corteggiatore che ha concluso l'intervista dicendo: "Sicuramente non è una storiella, così in mente abbiamo di fare qualcosa di bello. È stata una cosa improvvisa e casuale ma molto bella."