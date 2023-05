L’ex tentatrice Jessica Guazzotti è incinta, l’annuncio sui social: “L’amore espande ogni cosa” Jessica Guazzotti, ex tentatrice di Temptation Island e in passato anche corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta per la prima volta. Il compagno è il manager Sergio Zappella. La bella notizia sui social: “L’amore espande ogni cosa”.

A cura di Elisabetta Murina

Jessica Guazzotti è incinta per la prima volta. La futura mamma si è fatta conoscere in tv diversi anni fa, grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Paolo Crivellin, e poi come tentatrice a Temptation Island. La sua presenza aveva messo in crisi la coppia formata da Veronica Bagnoli e Antonio Lenti. Il futuro papà è Sergio Zappella, manager del gruppo Marchesi 1824 e Prada.

L'annuncio della gravidanza

È con un breve video Instagram che l'ex tentatrice ha annunciato che diventerà mamma per la prima volta. "L'amore espande ogni cosa", si legge mentre le immagini con il compagno, Sergio Zappella, scorrono una dopo l'altra. Poi la dolce didascalia, che recita: