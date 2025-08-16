L’ex tentatore Luciano Punzo si sposa, il video della romantica proposta: chi è la fidanzata e futura moglie

Luciano Punzo si sposa. L'ex tentatore di Temptation Island, in passato fidanzato con la tronista Manuela Carriero, convolerà a nozze con la fidanzata Shaon Sarnelli. La ragazza è lontana dal mondo dello spettacolo e di lei si hanno poche informazioni. Sui social il video della romantica proposta.

La romantica proposta di matrimonio di Luciano Punzo a Sharon Sarnelli

Luciano Punzo ha chiesto a Sharon Sarnelli di diventare sua moglie. Come si vede in un video pubblicato su Instagram, l'ex tentatore si è inginocchiato davanti alla fidanzata e, con un anello tra le mani, le ha chiesto di sposarlo. Alle spalle il mare e un romantico panorama. La ragazza ha subito accettato e commossa lo ha poi abbracciato. Non si hanno molte informazioni sulla futura sposa di Punzo, se non che è lontana dal mondo spettacolo. Il suo profilo sociale è privato, ma si legge che gestisce un negozio di specialità alimentri campane con sede a Roma, Civitavecchia e Santa Marinella.

Il passato sentimentale di Luciano Punzo: la storia con l'ex tronista Manuela Carriero

Prima di trovare la felicità con Sharon Sarnelli, Luciano Punzo si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Temptation Island 2021 come single. Nel villaggio di Is Morus Relais si avvicinò alla fidanzata Manuela Carriero, che decise di lasciare il fidanzato per iniziare una frequentazione con lui. Dopo il programma, Luciano e Manuela cominciarono una storia che andò avanti per mesi fino a quando il ragazzo non le chiese di sposarlo. Passò poco tempo e nel settembre 2023 i due si lasciarono. "È finita per tanti motivi, non soltanto uno. Io volevo iniziare l’accademia a Roma e lei sarebbe venuta con me. Mi fa piacere che una donna insegua il proprio uomo, ma non mi piace che una donna si annulli per il proprio uomo", raccontò Punzo in un'intervista a Radio Radio.