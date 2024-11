video suggerito

L'ex di Khloe Kardashian ha acquistato una bambola gonfiabile a sua immagine: "È disgustoso" L'ex compagno di Khloe Kardashian ha acquistato una bambola gonfiabile a immagine e somiglianza della sua ex ed ha speso 8000 dollari. La motivazione è ovviamente provocatoria: "Così posso finalmente fare tutto quello che voglio con lei sessualmente".

Lamar Odom ha fatto davvero qualcosa di terrificante. L'ex compagno di Khloe Kardashian ha acquistato una bambola gonfiabile a immagine e somiglianza della sua ex ed ha speso 8000 dollari. La motivazione è ovviamente provocatoria: "Così posso finalmente fare tutto quello che voglio con lei sessualmente". L'ex giocatore di basket non è nuovo a situazioni border come queste. Le reazioni dei fan, ovviamente, sono tutte negative: "È disgustoso".

La provocazione di Lamar Odom

Lamar Odom è stato pizzicato dalle telecamere dei paparazzi mentre si trovava in un sexy shop di Las Vegas specializzato nella vendita di bambole realistiche. Odom, sposato con Khloe Kardashian dal 2009 al 2016 e ovviamente la coppia non si è lasciata in buoni rapporti. Ai paparazzi che lo hanno ripreso mentre acquistava la bambola gonfiabile somigliante alla sua ex moglie (insieme a una quantità spropositata di dildo e altri aggeggi utili in chiave sessuale) lui ha detto: "La compro per poterci fare quello che voglio con lei sessualmente".

"Ha speso più di 8000 dollari"

Secondo quanto si legge su TMZ, Lamar Odom si sarebbe fatta commissionare la bambola sosia di Khloe Kardashian. È, infatti, la specialità del negozio in Nevada. Le bambole non vengono semplicemente acquistate, ma sono realizzate su misura e sono personalizzabili in tutto e per tutto: dall'aspetto del viso alla forma del corpo. Il negoziante ha riferito che Lamar Odom voleva una bambola con curve voluttuose e somigliante a Khloe Kardashian. Sui social è una pioggia di critiche: "È un acquisto strano, disgustoso, inquietante". E ancora: "Come ti sentiresti se la tua ex avesse una bambola del sesso personalizzata fatta per assomigliarti?". Le bambole hanno anche un congegno specifico realizzato con l'AI che permette di simulare la voce di qualsiasi personalità desiderata. È il futuro che spaventa.