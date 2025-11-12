L’ex di Amici Rafael Quenedit è diventato padre, la prima foto con la figlia: “Un amore inspiegabile”

Rafael Quenedit, ex allievo della scuola di Maria De Filippi Amici, che vinse la categoria danza nel 2019, è diventato papà. Il ballerino di fama internazionale, oggi 28enne, è apparso nel nuovo post della compagna, Melissa, in compagnia della figlia nata lo scorso 6 novembre 2025. La nascita è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore, dopo che entrambi si sono goduti in totale privacy la prima settimana da neo genitori.

La bimba si chiama Sienna Josephine, si legge nel post nel quale la giovane – anche lei ballerina – scrive: "Niente può prepararti a un momento come questo. Abbiamo incontrato la nostra dolce ragazza il 6 novembre 2025. Ci sentiamo cambiati come esseri umani, grazie a questa piccola meraviglia". Rafael aggiunge: "Un amore inspiegabile".

Lo scorso agosto salì alla ribalta la notizia della gravidanza di Melissa, la fidanzata di Rafael, che commentò anche la maestra Alessandra Celentano. Fu lei a seguire il percorso del ballerino ad Amici che si concluse con la vittoria.

Leggi anche Chi è Deanna Belli, moglie di Paolo Belli e madre del figlio Vladik

Cosa fa Rafael Quenedit oggi, dopo Amici 2019

Rafael Quenedit è stato uno dei ballerini più acclamati della diciottesima edizione di Amici: seguito dalla maestra Alessandra Celentano, vinse la categoria danza in finale e il premio da 50mila euro in gettoni d'oro. Originario de L'Avana, oggi ha 28 anni e vive a Cincinnati, nello Stato dell'Ohio in America, insieme alla fidanzata Melissa, anche lei ballerina, ed è molto conosciuto come ballerino. Ha ballato in numerose tournée in Europa, Nord America e America Latina e tra i riconoscimenti conquistati figurano medaglie d'oro ai concorsi internazionali dell'Avana e di Città del Capo e il premio per la Migliore Performance Artistica al XX Concorso Internazionale di Danza dell'Avana. Su Instagram condivide scatti della sua vita di tutti i giorni, e anche i balletti che svolge in giro per il mondo.