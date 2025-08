L’ex di Amici Rafael Quenedit diventerà papà, la reazione della maestra Alessandra Celentano

Rafael Quenedit, il ballerino che partecipò ad Amici di Maria De Filippi e vinse l'edizione nel 2019 nella categoria danza, diventerà papà. Ha dato il tenero annuncio insieme alla compagna Melissa, anche lei ballerina, meno di un mese fa, ma soltanto negli ultimi giorni la maestra che lo seguì durante il percorso nella scuola, Alessandra Celentano, ha appreso la notizia. Con un commento aggiunto al post su Instagram, ha espresso la sua felicità per il suo ex allievo. "Mi diventi papà, congratulazioni", le parole dell'insegnante di ballo nel talent show di successo di Canale5.

L'annuncio di Rafael Quenedit e il commento della maestra Celentano

Con un post su Instagram, Rafael Quenedit e la compagna Melissa hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Il ballerino ha scoperto il sesso del bebè che la fidanzata porta in grembo mentre lei era di spalle: insieme hanno poi esultato davanti all'esito. Nascerà una femmina: "Non vediamo di conoscerti bellissima bambina" hanno scritto nella didascalia prima di anticipare che nascerà a novembre.

Tantissimi i volti noti di Amici che hanno lavorato con lui durante il suo percorso nella scuola, tra cui Elena D'Amario e Francesca Tocca, hanno commentato il post con messaggi di auguri. Tra questi è spuntato anche quello di Alessandra Celentano che ha scritto: "Ma Rafael mi diventi papà- Felicidades".

La vittoria di Rafael Quenedit ad Amici 2019 e cosa fa oggi

Rafael Quenedit fu uno dei ballerini più acclamati dell'edizione 18 di Amici. Seguito dalla maestra Alessandro Celentano, conquistò la categoria danza in finale e il premio da 50mila euro in gettoni d'oro. Oggi vive a Cincinnati, nello Stato dell'Ohio in America, insieme alla fidanzata Melissa, anche lei ballerina. L'ex allievo di Amici continua a ballare oggi, come dimostrano i suoi video pubblicati sul suo profilo Instagram.