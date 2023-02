L’entusiasmo dei Maneskin smorzato da Chiara Ferragni, il video della passerella diventa un meme Alla sfilata di Gucci all’imprenditrice viene assegnato un posto in prima fila proprio di fianco alla band, della quale, tra l’altro, si è sempre detta sostenitrice. Peccato che Ferragni non sembra condividere lo stesso entusiasmo, soprattutto quello di Thomas e Victoria, che si scatenano a tempo di musica.

A cura di Giulia Turco

La Milano Fashion Week è riuscita a far incontrare anche i Maneskin e Chiara Ferragni. Succede che alla sfilata di Gucci di venerdì 24 febbraio, all'imprenditrice digitale venga assegnato un posto in prima fila, proprio di fianco alla band internazionale, della quale, tra l'altro, si è sempre detta un'appassionata sostenitrice.

I Maneskin scatenati alla sfilata di Gucci

Peccato che, mentre i Maneskin si divertono tenendo il ritmo della musica e ballando durante la passerella, Chiara Ferragni non condivida affatto lo stesso entusiasmo. È diventato virale il video pubblicato sul profilo TikTok di Tamu McPherson, che immortala il momento. I ragazzi, in particolare Thomas e Victoria sono davvero scatenati, ma al loro fianco Ferragni sembra quasi infastidita da tanto entusiasmo, battendo le mani giusto per non sembrare troppo distaccata rispetto al gruppetto. "Io quando sono in after", è la caption sulla pagina di IntrashTtenimento 2.0 a corredo del video che sui social è diventato ben presto un meme divertente.

Chiara Ferragni fan e sostenitrice dei Maneskin

Il video ha fatto il pieno di commenti. “Chiara Ferragni li odia", scrive qualcuno. In realtà l’influencer è sempre stata una fan della band e ha sostenuto i ragazzi soprattutto quando erano in corsa per l’Eurovision invitando i suoi follower a votare per l’Italia nella competizione canora europea nel 2021. Per Ferragni tuttavia sono giorni impegnativi e, oltre alle energie che sta dedicando alla Fashion Week, negli ultimi giorni anche l'attenzione mediatica sulla sua vita privata la sta mettendo a dura prova. Dopo un lungo susseguirsi di voci sulla presunta separazione con Fedez, è proprio nella giornata di venerdì 24 febbraio che l'influencer ha voluto mettere un freno alle indiscrezioni, pubblicando lo scatto della sua mano che stringe quella del marito.