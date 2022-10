Laura Pausini festeggia la Comunione della figlia Paola: “Sta imparando il significato di amore” Laura Pausini ha festeggiato la Prima Comunione della figlia Paola, avuta con il compagno Paolo Carta. La cantante ha condiviso diversi scatti sui social della giornata e una dedica: “Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore”.

A cura di Elisabetta Murina

Nel weekend appena trascorso, Laura Pausini ha festeggiato la Prima Comunione della figlia Paola, avuta 10 anni fa con il compagno Paolo Carta. Un momento emozionante e trascorso in famiglia che la cantante ha voluto condividere sui social con alcuni scatti, accompagnati da una dedica.

Le foto della Comunione della figlia di Laura Pausini

Nella giornata di domenica 23 ottobre la figlia di Laura Pausini, Paola, ha festeggiato la Prima Comunione. "Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore", ha scritto la cantane sui social ad accompagnare alcuni scatti della giornata trascorsa in famiglia. Oltre al padre della piccola, il compagno Paolo Carta, erano presenti anche i fratelli maggiori Jader, Jospeh e Jacopo, nati dal matrimonio tra Carta e Rebecca Galli. Nelle foto si vede la festeggiata insieme ai genitori, poi mentre balla e si diverte insieme al resto della famiglia. Laura Pausini ha poi condiviso una frase di Papa Giovanni Paolo II: "L'amore mi ha spiegato ogni cosa, l'amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi".

Il rapporto tra Laura Pausini e la figlia Paola

Laura Pausini e la figlia Paola hanno un rapporto molto stretto. A giugno hanno fatto il primo viaggio madre e figlia da sole, come aveva raccontato la cantante con alcuni scatti sui social. Ed era sempre alla piccola, avuta con il compagno Paolo Carta, che la madre aveva dedicato il suo Golden Globe, il primo vinto da una canzone tutta in italiano con il brano "Io Sì". "Lo dedico all'Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che bisogna sempre credere nei propri sogni", erano state le sue parole.