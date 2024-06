video suggerito

L’attrice Trina McGee incinta a 54 anni, diventerà mamma per la quarta volta: “Pregate per noi” Trina McGee ha rivelato ai fan di essere in dolce attesa. L’attrice nota per il suo ruolo nella sitcom di succeso Boy Meets World ha intrapreso la gravidanza a 54 anni e ha deciso di allontanarsi dai social per questo periodo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attrice Trina McGee, nota per il ruolo di Angela Moore nella sitcom statunitense di successo Boy Meets World, ha rivelato ai suoi fan su Instagram di essere in dolce attesa. Diventerà mamma per la quarta volta a 54 anni: ha comunicato la tenera notizia ai followers annunciando la volontà di allontanarsi dai social per questo periodo tanto emozionante quanto delicato.

L'annuncio di Trina McGee incinta a 54 anni: "Mi allontano dai social"

"Alla tenera età di 54 anni ho scoperto di essere incinta. Vi prego di benedirci con le vostre preghiere per un parto tranquillo. Grazie": così Trina McGee, su Instagram, ha annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa. Già mamma di tre figli, l'attrice nota per il suo ruolo di Angela Moore in Boy Meets World dal 1997 al 2000, è pronta ad accoglierne un quarto. "Sto per fermare i miei profili social per un po'. Grazie per gli auguri in anticipo e per le vostre preghiere" ha aggiunto nella didascalia del post pubblicato poche ore fa.

Il primo figlio con il marito Marcello Thedford

Per Trina McGee si tratta del primo figlio con il marito Marcello Thedford, attore e produttore che ha recitato in The District, Veronica Mars e Monk sposato 16 anni fa. Si conobbero nel 1996 sul set di Daylight, film d'azione di Sylvester Stallone girato anche a Roma, scrive PageSix, e proprio nella capitale italiana è scoccata la scintilla tra i due. Precedentemente l'attrice è stata sposata con Courtland Davis dal quale sono nati i primi due figli. Il terzo figlio è nato da un'altra precedente relazione. Trina McGee è pronta per una nuova gravidanza in un'età più matura. Sarà un periodo delicato e per questo motivo ha deciso di allontanarsi dai social e dedicarsi interamente al suo benessere e a quello del bebè che porta in grembo. Il marito Marcello Thedford non ha pubblicato ancora nulla sulla tenera notizia.