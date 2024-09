Lana Del Rey ha sposato Jeremy Dufrene, la cantante e l’esperto di alligatori stanno insieme dal 2019

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Lana Del Rey si è sposata: la cantante 39enne ha celebrato le sue nozze con la guida esperta di alligatori Jeremy Dufrene in Louisiana. È il Daily Mail a pubblicare le immagini esclusive della cerimonia, lontana dal lusso e dallo sfarzo, ma decisamente ristretta, dedicata solo alle persone a loro più vicine e rigorosamente all'aperto, prediligendo un festeggiamento bucolico, all'insegna della semplicità.

Il matrimonio a sorpresa di Lana Del Rey

Un matrimonio a sorpresa quello della cantante e di Jeremy Dufrene, che di fatto non hanno mai ufficializzato la loro relazione, sebbene siano stati beccati proprio di recente insieme, ad un evento. Ma la cantante anche sui social non ha mai pubblicato nulla che riguardasse il suo compagno, se non in uno scatto di maggio scorso dove però non appare, ma viene citato come fotografo. Nel video pubblicato dal Daily Mail, i due si guardano innamorati e camminano mano nella mano verso il luogo della celebrazione, che si scorgerà poco dopo, ovvero un gazebo dove sono state sistemate delle sedie affinché tutti gli invitati possano assistere allo scambio delle promesse e festeggiare i neo sposi.

Chi è Jeremy Dufrene, la guida esperta di alligatori marito di Lana Del Ray

Per Jeremy Dufrene non si tratta del primo matrimonio, bensì del secondo. La guida esperta di alligatori, infatti, ha un divorzio alle spalle ed è padre di tre figli. Sebbene i due siano stati visti insieme in pubblico, solo di recente, ovvero ad agosto 2024 al Reading & Leeds Festival, e lui sia comparso anche al matrimonio di una delle migliori amiche della cantante, ovvero la modella Karen Elson a New York City, sposatasi a inizio settembre, i due in realtà si sono conosciuti e innamorati nel 2019. A testimoniarlo, una foto su Facebook in cui compaiono insieme, durante uno dei tour naturalistici di Lana Del Rey per Arthur's Air Boat.