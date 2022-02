La vita privata di Ornella Muti, l’ex fidanzato Fabrice Kerhervé e i figli Ornella Muti è stata sposata per due volte, la prima con l’attore Alessio Orano e la seconda con Federico Facchinetti. È mamma di tre figli: Naike Rivelli, Carolina e Andrea Facchinetti. Dopo la fine della storia con Fabrice Kerhervé pare che al momento sia single.

Ornella Muti è una delle co-conduttrici scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022. L'attrice, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, affiancherà il conduttore nella prima serata della kermesse musicale, che andrà in onda il 1 febbraio. Lontano dai set che l'hanno vista protagonista è stata sposata per due volte, la prima con Alessio Orano e la seconda con Federico Facchinetti, ed è madre di tre figli, Naike Rivelli, Carolina e Andrea Facchinetti. Dopo la fine della storia con Fabrice Kerhervè, pare che al momento nella sua vita non ci sia nessun uomo.

Chi è Fabrice Kerhervé, l'ex fidanzato di Ornella Muti

Per 12 anni, Ornella Muti è stata fidanzata con Fabrice Kerhnervé, imprenditore di origine francese, 55 anni, che si occupa anche di affari online e viaggia molto per lavoro. I due si sono conosciuti nel 2008 e sono stati insieme fino al 2020, anno in cui sono sono lasciati. Fin dall'inizio, l'attrice ha dichiarato che la storia con Fabrice sarebbe stata molto complicata per via della distanza fisica che li separava. E infatti pare che questo, unito alla pandemia, sia stato proprio uno dei motivi che li ha portati alla rottura.

Ornella Muti e Fabrice Kerhervé

Il matrimonio con l'attore Alessio Orano

Il primo grande amore di Ornella Muti è stato Alessio Orano. Anche lui attore, si è fatto conoscere dal grande pubblico per i suoi ruoli in film di successo degli anni settanta, da La moglie più bella a Lisa e il diavolo. Ed è proprio sul set che i due si sono incontrati per la prima volta e innamorati. Hanno recitato anche uno al fianco dell'altra in diverse occasioni, come nel film Il Sole nella pelle. Nel 1975 si sono sposati in comune, un pò in sordina, e il loro matrimonio è durato sette anni, fino al 1981.

La nascita della prima figlia Naike Rivelli e la storia segreta con José de Castro

Nel 1974 è nata la prima figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli (che ha preso il cognome della madre). All'epoca l'attrice aveva appena 19 anni e per molto tempo si pensò che il padre fosse il produttore cinematografico José Luis Bermudez de Castro, un uomo sposato con cui Ornella aveva segretamente avuto una relazione (in quel periodo infatti era sposata con Alessio Orano), poi finita in modo turbolento. Solo nel 2018, in un'intervista al programma Non disturbare di Paola Perego, Naike Rivelli ha rivelato l'esito dell'esame del DNA: José non era suo padre biologico, contrariamente a quanto aveva creduto in tutti quegli anni.

Ornella Muti e Naike Rivelli

Il secondo matrimonio con Federico Facchinetti e i due figli Carolina e Andrea

Dopo la fine del matrimonio con Alessio Orano, nella vita di Ornella Muti è arrivato un altro uomo in grado di farle perdere la testa, Federico Facchinetti, imprenditore ed estraneo al mondo dello spettacolo. I due sono convolati a nozze nel 1988 e negli otto anni in cui sono stati marito e moglie hanno avuto due figli, Carolina e Andrea, nati rispettivamente nel 1984 e nel 1987. La prima ha deciso di seguire le orme della madre ed è infatti un'attrice (ha recitato con Alessandro Gassman nel film Razza Bastarda). Nel 2020, Carolina ha subito un grave lutto: il compagno, Andrea Longhi, è morto a causa di un tumore al cervello.