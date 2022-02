La vita privata di Massimo Ranieri: l’amore con Franca Sebastiani e la figlia Cristiana Calone La vita privata di Massimo Ranieri, nome d’arte di Giovanni Calone: dalla storia con Franca Sebastiani da cui è nata Cristiana, riconosciuta nel 1997, agli altri grandi amori Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci.

A cura di Gaia Martino

Massimo Ranieri è tra i Big al Festival di Sanremo 2022 con Lettera al di là del mare. Il Palco Dell'Ariston lo ha calcato più volte, da concorrente e come ospite, oltre ad aver trionfato, nell'88 con una delle canzoni più celebri di sempre, Perdere l'amore. La sua brillante carriera è stata segnata da delusioni sentimentali: Giovanni Calone, suo nome all'anagrafe, è sempre stato mollato dalle donne, secondo quanto raccontato a Verissimo a novembre 2021. Massimo Ranieri non si è mai sposato e la sua storia familiare è molto particolare. Dalla relazione con Franca Sebastiani è nata la figlia Cristiana Calone che ha riconosciuto molti anni dopo quando nella sua vita c'erano già altre donne. L'artista ha avuto altre due storie importanti, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci.

La storia d'amore con Franca Sebastiani, madre di sua figlia Cristiana

Giovanni Calone è il vero nome di Massimo Ranieri, il napoletano autore di alcune delle canzoni più celebri in Italia. Non si è mai sposato ed ha una figlia, Cristiana, nata dalla storia con Franca Sebastiani, suo primo grande amore, morta nel 2015 dopo aver lottato per tanti anni contro un male incurabile. La cantante e scrittrice italiana, conosciuta anche con il soprannome di Franchina, prima di morire confessò di non aver mai smesso di amare suo marito. Nel 1971 è nata Cristiana Calone ma Ranieri la riconobbe e le consentì di portare il suo cognome solo nel 1997.

Chi è Cristiana Calone, la figlio di Massimo Ranieri riconosciuta nel 1997

Massimo Ranieri e la figlia Cristiana

L'ha presentata pubblicamente in tv nello show ‘Tutte donne tranne me‘, nel 2007. Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri, riconosciuta dal padre nel 1997 all'età di 26 anni. Malgrado la decisione, sarebbe passato molto tempo prima che papà e figlia si conoscessero di persona. Nel programma di Rai Uno fu molto emozionante il momento in cui il cantante le dedicò La Cura di Franco Battiato. Anche Cristiana è una cantante ed ha reso il suo papà nonno. Nel 2016 raccontò ospite a Domenica Live di essere grata a suo padre:

Papà c'è, per me, lo ringrazio pubblicamente perché grazie a lui ho una casa. Ogni mese mi paga un affitto e per me vuol dire tanto, perché ho un bambino di 5 anni. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali.

Vive a Roma ed è attiva sui social: sul suo profilo Instagram si fa chiamare Cristiana Ranieri e condivide con i suoi follower diverse fotografie di lavoro e selfie.

Gli ultimi amori, dalla compagna Barbara Nascimbene a Leyla Martucci

Il celebre artista napoletano dopo la storia con Franca Sebastiani è stato legato per 10 anni all'attrice Barbara Nascimbene, morta nel 2018. Recitarono insieme, nel '91, ne Il Ricatto, e nello stesso anno la loro storia si concluse. L'artista nel giorno di lutto ricordò così la sua ex compagna: "Ciao Barbara, non ti dimenticherò mai". L'ultima relazione nota al pubblico, la più importante, con la cantante lirica Leyla Martinucci con cui è stato insieme fino al 2010. Massimo Ranieri la definì la donna della sua vita.