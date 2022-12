La sfida legale tra Chiara Camerra e Tara Gabrieletto: “Il suo pitbull ha sfigurato mia figlia” Scontro legale tra influencer: Chiara Camerra e Tara Gabrieletto. La prima chiede l’abbattimento di uno dei cani dell’ex volto di Uomini e Donne, perché ha azzannato sua figlia, sfregiandole il volto.

A cura di Ilaria Costabile

Una storia che risale almeno a due anni fa, ma che solo adesso viene a luce in tutta la sua completezza, quella che vede scontrarsi due influencer, un tempo molto amiche, ovvero Chiara Camerra e Tara Gabrieletto. La prima, vive in America e lavora sui social ormai da anni, l'altra è invece un volto noto di Uomini e Donne, ex moglie di Cristian Galella. Le due si sono allontanate a causa di uno spiacevole episodio in cui è rimasta coinvolta la piccola Rebecca, azzannata da uno dei cani di Tara.

Il racconto di Chiara Camerta

In un'intervista al Corriere della Sera, Chiara Camerra spiega per filo e per segno cosa è accaduto il 19 dicembre 2020: l'influencer si trovava a casa di Tara Gabrieletto per una grigliata pre natalizia con alcuni amici, con lei anche sua figlia Rebecca, di appena un anno. Intenta a prepararle il biberon, si gira sentendo uno dei tre pitbull di Tara ringhiare e vede una scena che le resterà impressa per sempre nella mente: "Il cane aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo in qua e in là come una bambola di pezza". L'intervento sulla piccola è repentino, prima che il cane potesse comprometterla ancora di più: "Ho preso uno strofinaccio dalla cucina per fermare il sangue che usciva da tutte le parti, il cane le aveva strappato mezza faccia, aveva tagli sulla testa e sulla fronte".

Il risarcimento di 310mila euro

Un'esperienza traumatica. La piccola è stata sottoposta immediatamente a svariati interventi che hanno visto insieme chirurghi maxillo-facciali, estetici e anche oculisti, e in quel periodo Tara Gabrieletto era accanto all'amica, sostenendola in un momento così tragico. Passato il periodo più duro, però, le due iniziano ad allontanarsi dopo che l'ex volto di Uomini e Donne aveva chiesto all'amica di non parlare dell'accaduto sui social, e intanto erano trascorsi i 90 giorni per avanzare una denuncia penale. Chiara Camerra, quindi, decide di cambiare avvocato e agendo con una stragiudiziale servendosi dell'assicurazione del cane, ricevendo 310mila euro di risarcimento per il danno permanente arrecato alla bambina.

Leggi anche Sal Da Vinci presto nonno tris, svelato il sesso del bebè in arrivo dalla figlia Anna Chiara

Chiara Camerra chiede l'abbattimento del cane

La causa, attualmente, è ancora in corso, ci sarebbero altre parti a dover essere risarcite, ma intanto Tara Gabrieletto si espone solo attraverso i suoi avvocati. Chiara, ora tornata in America, chiede l'abbattimento del cane: "È una questione di giustizia nei confronti della mia bambina", per la proprietaria l'argomento è fuori discussione, anche perché come raccontano gli avvocati della Gabrieletto il cane è stato visionato dall'Asl, che lo ha ritenuto non mordace, non considerando alcuna misura estrema. Le due amiche, legate al punto da farsi un tatuaggio insieme "Promise", giurandosi di sostenersi l'un l'altra, ormai non si parlano più.