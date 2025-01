video suggerito

La ricetta di Honey Brooks per un matrimonio felice: "Presto mio marito alle amiche quando ne hanno bisogno" Honey Brooks e la nuova frontiera della libertà coniugale, la filantropia che non ti aspetti: "Mi emoziona prestare mio marito e il nostro matrimonio è estremamente solido".

Honey Brooks, 33 anni, è il nuovo simbolo della libertà coniugale, ma non esattamente come ve la immaginereste. Australiana, proprietaria insieme al marito Hank di una fattoria nel Queensland, due figli, la Brooks ha trasformato il suo matrimonio in una sorta di esperimento sociale. Il "Mulino Bianco" a tinte rosse: Honey Brooks infatti gestisce un profilo OnlyFans e, non allo scopo, presta suo marito quando le amiche hanno voglia di compagnia.

"La gelosia? Semplicemente non c'è"

Proprio così. Questa sorta di "Fatto in casa di Benedetta" senza ricette ma solo con la fattoria, concede al marito devoto tutte le donne che vuole. La lista, da quanto si legge sul Daily Mail, è lunga: 182 partner oltre lei. "Mi emoziona", ha detto al Daily Mail, "e il nostro matrimonio è estremamente solido. La gelosia? Semplicemente non c'è. Noi ci divertiamo". Eccolo, signori e signore, è questo il manifesto di un tipo tutto nuovo di relazione. Infedeltà? No, piuttosto sport di squadra. Filantropia. Honey Brooks, infatti, ha spiegato come una mamma single della scuola dei suoi figli, lamentandosi della mancanza di sesso, sia stata invitata a "prendere in prestito" Hank. E no, non era uno scherzo. Da quel momento, le visite a domicilio sono diventate la nuova normalità.

Un "marito in affitto" che frutta follower sui social

Ovviamente questa particolare versione di "marito in affitto" frutta un ricco traffico sui social, dove Honey Brooks mantiene viva narrazione e contabilità. I follower su TikTok crescono, desiderosi di tutti i dettagli di questa vita fuori dall'ordinario, magari sognando un giorno di poterne fare parte. Una ‘challenge' alle norme sociali, una vuvuzela suonata in faccia a quanti credono che il matrimonio debba restare confinato alla tradizionale monogamia. La domanda da porsi, però, resta sempre la stessa: è una nuova frontiera di amore libero o, essendoci Onlyfans per lo mezzo, trattasi di ennesima furbata esibizionista mascherata da filosofia di vita?