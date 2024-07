video suggerito

La prima uscita di Roberta Morise con Enrico Bartolini e il loro bambino: “I miei masculi” Roberta Morise ed Enrico Bartolini si concedono momenti di relax con il loro piccolo Gianmaria. La showgirl riprende un momento dolcissimo, in cui lo chef stellato tiene tra le braccia il bimbo, nato lo scorso 24 maggio, mentre cena in uno dei suoi ristoranti stellati in Toscana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 24 maggio scorso, Roberta Morise ha dato alla luce il suo primogenito Gianmaria, nato dall'amore con lo chef stellato Enrico Bartolini. Nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato alcuni momenti che il neo papà si è concesso con il piccolo, in uno dei suoi ristoranti, in Toscana.

La tenera foto di Enrico Bartolini con il figlio Gianmaria

Elegantissima in un abito rosa, con i capelli legati sulla nuca, Roberta Morise si fotografa allo specchio del resort in cui alloggia con il suo compagno e futuro sposo. Accanto a lei il passeggino e in basso allo scatto campeggia la scritta "Prima uscita con…" quei puntini sospensivi lasciano intendere che si tratti proprio del suo piccolo Gianmaria, pronto a farsi coccolare dal suo papà. Ed ecco, infatti, nelle storie a seguire lo chef stellato che tiene tra le braccia il piccolo, di appena un mese e a corredo dello scatto la scritta: "I miei masculi" Poco dopo è il momento di una scena di incredibile dolcezza, guardando la compagna tenendo il biberon tra le mani, Bartolini dice sottovoce: "Per il nostro archivio, siamo nella sua prima cena stellata, alla trattoria Enrico Bartolini a Castiglione della Pescaia, e la prima portata è latte di mamma". Una battuta, con la quale ricordare tutti i primi momenti di questa nuova avventura che stanno affrontando insieme.

Il matrimonio ad agosto tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini.

L'amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini è arrivato all'improvviso, un amore che li ha portati a scegliere di fare un passo ulteriore, con il matrimonio che si celebrerà il 31 agosto. La showgirl, già incinta, ha anche festeggiato l'addio al nubilato con le amiche di sempre, prima di assaporare l'emozione di diventare mamma per la prima volta. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente, Morise aveva dichiarato: "Sposo Enrico, l'uomo che mi ha ridato fiducia nell'amore". Un'affermazione che in più occasioni aveva fatto, quando si è saputo della loro relazione e che le ha dato la forza di credere che un amore sincero, prima o poi, possa arrivare. Un sentimento che anche lo chef ha raccontato con estremo stupore: "Non mi aspettavo che mi sarei mai innamorato di nuovo". Entrambi, invece, si sono dovuti ricredere.