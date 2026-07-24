La moglie di Leclerc è incinta? I trucchi in stile Anne Hathaway e la teoria del 2 agosto: cosa sappiamo

Dalle vacanze a Saint-Tropez fino all’ultimo video al GP d’Ungheria che non lascerebbe spazio a dubbi: le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc, si rincorrono da mesi. Ma tra outfit strategici in stile Anne Hathaway e le teorie su presunte date fortunate, la coppia tace. Alcuni indizi però sembrano parlare per loro.

In Formula 1 e nel gossip internazionale è uno degli argomenti più caldi da settimane: Alexandra Saint Mleux, modella e influencer diventata la moglie del pilota Ferrari Charles Leclerc lo scorso febbraio a Montecarlo, potrebbe essere in dolce attesa. Nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte della coppia, i sostenitori più attenti e la stampa di costume, compresa la testata francese Gala, considerano le forme della giovane ormai quasi un'evidenza, ipotizzando una "strategia dell'attesa" deliberata.

L'ipotesi di una strategia alla Anne Hathaway

Un’operazione che ricorda molto quanto fatto di recente a Hollywood da Anne Hathaway, che ha nascosto per mesi il suo terzo figlio durante il tour promozionale de Il Diavolo veste Prada 2 grazie ad abiti oversize, corsetti e gonne a ruota pensati appositamente per spostare il focus dal ventre. Insieme alla sua stylist Erin Walsh ha messo in piedi una vera e propria sfida stilistica: mascherare le forme con minidress a ruota (come lo Stella McCartney rosso), completi di pelle oversize e maxi dress scenografici di Louis Vuitton. L'obiettivo? Evitare che la notizia della gravidanza fagocitasse l'attenzione mediatica sul film.

Uno dei look di Anne Hathaway usati per nascondere il suo ventre

Saint Mleux sembra aver seguito una tattica analoga nelle sue apparizioni pubbliche, tra abiti morbidi, accessori usati a mo' di "scudo" e un silenzio stampa che, secondo alcuni, potrebbe essere stato calcolato. Ha continuato ad accompagnare il marito nei box della Ferrari e nelle occasioni ufficiali senza far trapelare nulla di ufficiale. L'uso di giacche scure, borse a spalla tenute davanti al busto e pantaloni morbidi a vita alta ha permesso alla coppia di vivere i primi mesi di gestazione con la massima riservatezza, lontano dal clamore mediatico e dalla pressione dei riflettori.

Alexandra Saint Mleux e Charles Leclerc

Gli indizi: dalle vacanze a Saint-Tropez al GP d'Ungheria

Le prime voci di una dolce attesa per i coniugi Leclerc hanno iniziato a circolare già all'inizio dell'estate. Ad accendere il gossip erano stati alcuni video diffusi sui social durante la festa privata di compleanno del pilota Antonio Fuoco, grande amico di Leclerc. In quell'occasione, la silhouette della compagna aveva insospettito per rotondità sospette sotto gli abiti. Poi, le vacanze di coppia a Saint-Tropez e una serie di eventi pubblici. Se al Festival di Cannes e nei vari weekend di gara (compreso il GP di Barcellona) la donna aveva indossato capi volti a mimetizzare le forme, un video arrivato dal GP d'Ungheria mostra un profilo ben più rotondo e quasi al di fuori di ogni sospetto. Su alcuni quotidiani la notizia della gravidanza è data per certa, benché dal team del pilota monegasco continui a regnare il massimo riserbo.

La teoria del 2 agosto

Nel frattempo, tra le community dei sostenitori della coppia è nata una vera e propria teoria numerologica sul giorno del possibile annuncio. Alcuni utenti hanno infatti notato una curiosa coincidenza nel timing delle grandi novità di vita condivise da Alexandra: il fidanzamento ufficiale con Charles è stato annunciato sui social il 2 novembre, mentre le foto del romantico matrimonio a Montecarlo sono state pubblicate il 2 marzo. Questa ricorrenza legata al secondo giorno del mese ha spinto molti a scommettere che l'annuncio ufficiale della gravidanza possa arrivare proprio il 2 agosto. Se la teoria del "numero fortunato" dovesse trovare conferma, mancherebbero pochissimi giorni prima che i due neo sposi svelino al mondo la gioia di allargare la famiglia.