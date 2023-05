La figlia di Loredana Lecciso si è sposata, nozze in Kenya per Brigitta Cazzato e il marito Jan Brigitta Cazzato, figlia di Loredana Lecciso e dell’ex marito Fabio Cazzato, ha sposato il compagno Jan. Le nozze si sono svolte in Kenya all’interno del lussuoso hotel gestito dal neo sposo, un manager per metà iraniano e per metà tedesco.

A cura di Stefania Rocco

Brigitta Cazzato, figlia primogenita di Loredana Lecciso, ha sposato il compagno Jan. È stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram con un post in cui compare mentre indossa un abito da sposa, affiancata al neo marito, acne lui in bianco. Brigitta è la figlia nata dalla relazione tra Loredana e l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, cui è stata legata dal 1993 al 1996. Ha 28 anni e, nelle rare foto condivise sui social, esibisce una certa somiglianza alla bellissima madre.

Le nozze di Brigitta Cazzato e Jan

Brigitta e Jan, manager per metà iraniano e per metà tedesco, stanno insieme dal 2021. Si sono sposati all’interno del lussuoso hotel gestito dal neo sposo in Kenya. Nessun annuncio in pompa magna per Brigitta che, riservatissima, si è limitata a pubblicare uno scatto delle nozze accompagnato dalla didascalia: “Mr and Mrs”. Pioggia di like e di auguri per la coppia che vive lontana dal mondo dello spettacolo. Nemmeno all’epoca in cui la madre Loredana spopolava in tv, la figlia Brigitta ha mai voluto essere coinvolta. Perfino il suo profilo Instagram è privato, a dimostrazione del fatto che la giovane ha deciso di vivere la sua esistenza lontano dalla luce dei riflettori. Una scelta recentemente condivisa da mamma Loredana, che ormai centellina le apparizioni televisive diversamente da quanto accadeva in passato. Una scelta che mise in crisi il suo rapporto con il compagno Al Bano Carrisi, con il quale una vera riconciliazione è stata possibile solo molti anni dopo quel periodo di sovraesposizione.

La foto delle nozze di Brigitta Cazzato e Jan

La vita della figlia di Loredana Lecciso in Africa

Era stata proprio Brigitta a raccontare che si sarebbe sposata in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Parte della sua vita si svolge adesso in Africa, un paese per il quale la figlia di Loredana Lecciso nutre una passione che nasce da lontano. Laureata in Moda a Milano, Brigitta si è divisa a lungo tra la vita in Italia e il volontariato in Africa. A Watamu, piccola città costiera del Kenya, i nonni paterni possiedono una casa. L’incontro con Jan è avvenuto nel 2021. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili. La coppia aveva pronunciato il primo sì nel dicembre scorso con una cerimonia civile celebrata a Lecce. A distanza di qualche mese da quel momento, è arrivata la festa in grande stile in Kenya.