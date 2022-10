La diffida di Romina Power a Domenica In, Loredana Lecciso: “Ha oltrepassato il limite” A distanza di circa un mese dalla diffida mandata da Romina Power a Domenica In, Loredana Lecciso replica: “Questa volta si è oltrepassato il limite”.

A cura di Stefania Rocco

Loredana Lecciso non ha apprezzato la diffida ricevuta e resa pubblica da Mara Venier a inizio ottobre, in occasione dell’intervista della donna a Domenica In. Mittente: Romina Power. Già in diretta tv, la conduttrice aveva lasciato intendere di non avere compreso i motivi celati dietro la decisione della ex moglie di Al Bano Carrisi di impedire che, nel corso dell’intervista all’attuale compagna del cantante, si facesse il suo nome. Questa volta è Loredana, dalle pagine del settimanale DiPiù, a commentare l’accaduto.

Loredana Lecciso: “Non me lo aspettavo”

“Proprio non me l’aspettavo”, fa sapere Loredana quando le si chiede di esprimere un parere circa l’accaduto, “Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così”. Poi la donna rincara la dose: “Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In”. Non ha compreso Loredana e certamente non ha apprezzato. Romina, invece, non ha mai commentato l’episodio.

Mara Venier: “Romina Power ci ha diffidato”

Era stata Mara Venier a rendere nota la diffida ricevuta da parte dell’avvocato della celebre cantante. A pochi minuti dall’inizio dell’intervista a Loredana, Mara l’aveva fermata: “Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso poi vediamo”. Tali dichiarazioni, pronunciate non senza tradire un certo fastidio, si erano concluse con una ulteriore precisazione della conduttrice: "Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome. Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara". Loredana aveva preferito restare in silenzio e manifestare a Mara la sua comprensione. La replica arriva a distanza di circa un mese dai fatti e tradisce una certa incredulità. Ancora una volta, Romina ha preferito non commentare.