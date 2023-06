Kylie Jenner e Travis Scott hanno cambiato nome al secondo figlio 16 mesi dopo la nascita Kylie Jenner e Travis Scott hanno ufficialmente cambiato nome al figlio 16 mesi dopo la sua nascita. Dopo l’annuncio lo scorso gennaio, People.com racconta l’esito dei documenti rilasciati al tribunale: ora il secondogenito della coppia si chiama Aire, “significa Leone di Dio”.

A cura di Gaia Martino

Kylie Jenner ha cambiato ufficialmente nome al suo secondo figlio, nato dalla relazione con il compagno Travis Scott. Nel febbraio 2022 l'imprenditrice, uno dei volti più famosi negli Stati Uniti, e il rapper hanno dato il benvenuto in famiglia al loro secondogenito. Un fratellino per Stormi, la prima figlia, il cui nome però è stato deciso, in maniera ufficiale, soltanto adesso. Alla nascita gli avevano attribuito il nome Wolf Jacques, ma qualcosa non li aveva convinti. Il tabloid People.com fa sapere che secondo i documenti ufficiali ottenuti dal tribunale, Kylie Jenner e Travis Scott hanno cambiato nome al secondo figlio che ora si chiama Aire.

La decisione di Kylie Jenner e Travis Scott

Kylie Jenner ne aveva parlato già diverso tempo fa, ma ora è ufficiale. La coppia ha deciso di cambiare il nome del loro secondogenito che da Wolf Jacques è diventato Aire. Secondo i documenti ottenuti dal tribunale, si legge su People, il cambio ora è ufficiale. "Non ci convinceva affatto quel nome, non lo vedevamo per lui", aveva spiegato l'imprenditrice prima che annunciasse il nuovo nome. A gennaio 2022 comunicò che avrebbe chiamato, da allora, il figlio Aire. Dopo il parto la Jenner ha dovuto lottare contro un periodo difficile della sua vita: la seconda gravidanza l'ha destabilizzata. In un episodio di The Kardashian raccontò che per le prime tre settimane di vita del secondo figlio ha vissuto un periodo difficile nel quale non riusciva a trattenere le lacrime: "Ho pianto sesta sosta per tre settimane, era come una montagna russa emotiva. La testa mi faceva così male". Oggi vive felice la sua vita da mamma.

Cosa significa il nome Aire

Il nome Aire in italiano può essere tradotto con Ario e deriva dal greco Areios, ovvero il dio della guerra Ares. Letteralmente significherebbe "devoto ad Ares", oppure viene ricondotto al termine greco Aer, ovvero "aria". Una fonte vicina ai Jenner ha però rivelato a People che all'epoca, nella tradizione americana, il nome Aire significa "Leone di Dio".