Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero lasciati Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero lasciati, stando a quanto riportano alcune testate americane. I due avrebbero avuto un periodo di crisi, ma non c’è stato ancora alcun commento da parte di nessuno dei due.

A cura di Ilaria Costabile

Secondo quanto riporta la testata Entertainment Tonight, Kendall Jenner sarebbe single. La modella e il giocatore dalla NBA Devin Booker si sarebbero lasciati e secondo quanto riferito da alcune fonti il loro rapporto vacillava già da qualche tempo.

Le voci sulla rottura

Il legame tra la modella e l'atleta secondo una fonte anonima vicino alla coppia, sarebbe stato in crisi già da qualche tempo e, infatti, anche in questi ultimi giorni i due avrebbero litigato e sono stati lontani per più di una settimana. Il momento difficile arriverebbe dopo due anni di relazione, in cui la coppia ha provato a mantenere quanto più possibile la propria privacy, pur pubblicando sporadicamente qualche scatto insieme sui rispettivi profili social. Non sono arrivati al momento commenti relativi alle voci di rottura da parte di nessuno dei diretti interessati.

La storia d'amore tra Kendall Jenner e Devin Booker

Kendall Jenner e Devin Booker si sono conosciuti due anni fa, ma all'inizio erano solamente amici, poi sul finire del 2020 i due sono stati avvistati insieme durante un viaggio in Arizona e da quel momento si può dire che sia iniziata la loro storia d'amore. L'ufficialità del rapporto è arrivata nel giorno di San Valentino, quando i due hanno pubblicato uno scatto in cui mostravano di essere piuttosto affiatati, da allora hanno poi condiviso scatti l'uno dell'altra con una certa frequenza, fino a festeggiare il loro primo anniversario nel giugno 2021. Tutto sembrava filare liscio, la coppia era stata vista anche al matrimonio della sorella maggiore di Kendall, ovvero Kourtney Kardashian insieme a Travis Barker e all'epoca non vi erano segni di cedimento e infatti nel periodo di questa relazione i due hanno cercato di venirsi incontro rispettando i loro impegni e, infatti, la modella l'ha raggiunto più volte a Phoenix, dove lui si trovava con la sua squadra, mentre lui concluso il campionato ha trascorso diverso tempo da lei a Los Angeles. Qualcosa, però, deve essere andato storto.