Jimmy Ghione dopo l’incidente automobilistico: “C’era molto vento, andavo particolarmente forte”

A cura di Giulia Turco

L’inviato di Striscia la notizia e appassionato di motori Jimmy Ghione è rimasto vittima di un incidente automobilistico durante una gara in pista. È successo domenica 10 aprile, nel corso della 63esima cronoscalata Fasano-Selva, dove Ghione durante una curva ha perso il controllo della sua vettura andando a schiantarsi contro uno dei guard rail del circuito ribaltandosi su se stesso. Il video è diventato virale, ma fortunatamente il pilota ne è uscito illeso.

L’incidente di Jimmy Ghione

L’inviato del tag satirico stava partecipando alla gara automobilistica come pilota quando ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo durante una curva andando a schiantarsi contro un muretto che costeggiava la pista e ribaltandosi con la sua macchina più di una volta. “Stavo andando particolarmente forte e la macchina ad un tratto ha perso aderenza dalla parte posteriore, forse a causa di un po’ di sabbia o sterpaglia sulla strada”, ha spiegato Ghione. “C’era molto vento, che avrebbe portato terra e sporcato la strada”, ha aggiunto con una nota di delusione per il risultato della gara. “Peccato perché ero primo”.

Come sta Jimmy Ghione dopo l'incidente

Subito dopo lo schianto, immortalato dalle immagini dei tifosi sugli spalti durante la gara, Jimmy Ghione è uscito dalla vettura mostrando i pollici in sù al pubblico e dimostrando di non aver subito danni. Nella puntata di domenica 10 aprile di Striscia la notizia poi è andato in onda il filmato accompagnato da una testimonianza video di Jimmy Ghione: "Volevo rassicurare tutti, sto bene e ve lo può dire anche uno dei campioni più forti del mondo, Giancarlo Fisichella", ha spiegato. "Mi sento un po’ in colpa”, ha scherzato l’ex campione di Formula 1 al suo fianco. “Gli ho detto di fare quella curva in pieno e mi ha ascoltato. Per fortuna è ancora tutto d’un pezzo. Jimmy è un pedone, anche un po’ troppo”.