“Jessica e Sophie hanno chiuso la loro amicizia”, le sorelle Selassié fanno chiarezza Lulù e Jessica Selassié chiariscono le voci secondo cui tra la vincitrice del Grande Fratello Vip e Sophie Codegoni ci sarebbero stati dei problemi, tanto da rompere la loro amicizia.

A cura di Ilaria Costabile

Con la fine del Grande Fratello Vip iniziano a piovere indiscrezioni in merito ai rapporti nati nella casa più spiata d'Italia tra i vari concorrenti. Una delle amicizie che era già stata messa in discussione è quella tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni che, già durante la loro permanenza nel reality avevano avuto qualche incomprensione. La principessa, però, ha voluto chiarire la questione, smentendo le voci e sostenendo la sua amicizia con l'ex tronista.

Le parole di Lulù Selassié

Tra le domande più frequenti rivolte alle principesse da quando hanno concluso la loro esperienza semestrale nella casa di Cinecittà, c'è quella che riguarda i rapporti intrattenuti con gli altri gieffini. Ci sono, infatti, alcuni fan che hanno immaginato che tra la vincitrice del Grande Fratello Vip e l'ex tronista di Uomini e Donne, possano esserci stati degli screzi non risolti, perché non si sono ancora fatte vedere insieme dopo il reality. In diretta su Instagram a rispondere alle prime voci è Lulù Selassié che, infatti, dichiara: "Sophie è una nostra amica e le vogliamo un sacco bene. In questi giorni ci vedremo anche con lei pure con Alessandro".

Jessica Selassié difende la sua amicizia con Sophie

A queste considerazioni si aggiungono anche quelle di Jessica Selassié, con cui non erano mancate la incomprensioni nella casa, nate in seguito al flirt tra Sophie e Alessandro Basciano, ma poi chiarite sul nascere e sviscerate nel corso delle puntate del reality show. In più occasioni, infatti, le due si sono definite come "sorelle", sottolineando la natura spontanea e profonda del loro legame, che porta la vincitrice del reality a smentire nell'immediato voci contrastanti sulla loro amicizia: