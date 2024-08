video suggerito

Jenny Guardiano era già stata corteggiatrice a Uomini e Donne prima di sbarcare a Temptation Island Jenny Guardiano, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha un passato da corteggiatrice a Uomini e Donne. Scesa per Nicolò Brigante, litigò con Virginia Stablum. Solo un anno dopo avrebbe incontrato Tony Renda, suo attuale compagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nel passato di Jenny Guardiano, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, si nasconde una parentesi da corteggiatrice a Uomini e Donne. A dimostrarlo è un video che risale al 2017, finito in rete qualche ora fa. Ancora giovanissima, la giovane siciliana aveva deciso di partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi per provare a trovare l’amore. Sul trono sedeva allora Nicolò Brigante.

La lite con Virginia Stablum

Jenny cercò di farsi notare dal tronista Nicolò puntando il dito contro Virginia Stablum, la corteggiatrice che il tronista avrebbe scelto al termine del suo percorso. Si tratta di immagini nelle Jenny non fa sfoggio alcuno dei sentimenti di “sorellanza” dimostrati a Temptation nei confronti delle sue compagne di percorso (per Siria Pingo era addirittura diventata una specie di Life coach). Presa la parola per la prima volta, Jenny si era girata verso Virginia sostenendo non fosse davvero interessata all’ex tronista. “La trasmissione la guardo da un po’ e ho avuto modo di vedere. Nicolò non ti piace per niente e si vede, cara”, dichiarava Jenny senza nascondere il suo astio. La contestazione aveva scatenato un battibecco tra le due ma non era riuscito a incidere sulla partecipazione di Jenny al programma. La scelta di Nicolò nei confronti di Virginia, infatti, non è cambiata.

Jenny Guardiano: “Non c’è niente di male nell’andare a Uomini e Donne”

Dopo la pubblicazione del video sui social, Jenny ha raccontato ai suoi followers di non essersi pentita di quell’esperienza televisiva. L’ultima. Circa un anno dopo, infatti, avrebbe incontrato l’attuale fidanzato Tony Renda che, come lei stessa ha lamentato a Temptation Island, le avrebbe a lungo impedito di fare esperienze che la maggior parte delle sue coetanee ha invece fatto. “Partecipai a Uomini e Donne anni fa, ero un po’ più piccola”, ha spiegato Jenny alle sue follower, “Ovviamente, non conoscevo ancora Tony. Lo incontrai circa un anno dopo. Anche quella fu una bella esperienza”.