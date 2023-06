Jennifer Lawrence: “Liam Hemsworth non ha tradito Miley Cyrus con me, quando l’ho baciato era single” Jennifer Lawrence ha fatto chiarezza sulle voci secondo le quali Liam Hemsworth avrebbe tradito Miley Cyrus con lei. Il gossip è stato alimentato da un vestito dorato indossato dalla cantante nel videoclip della canzone Flowers.

Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth, come molti sapranno, hanno lavorato insieme nel film del 2012 Hunger Games diretto da Gary Ross. Interpretavano rispettivamente Katniss Everdeen e Gale Hawthorne. In quegli anni, Liam Hemsworth era sentimentalmente legato a Miley Cyrus, così hanno cominciato a circolare delle indiscrezioni secondo le quali l'attore avrebbe tradito l'artista con Jennifer Lawrence. In queste ore, Lawrence ha fatto chiarezza a riguardo.

Liam Hemsworth, il presunto tradimento e il dettaglio del vestito dorato

Miley Cyrus nel videoclip di Flowers, Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth sul red carpet di Hunger Games

Lunedì 26 giugno, Jennifer Lawrence ha rilasciato un'intervista a Watch What Happens Live. Il conduttore Andy Cohen ha deciso di chiederle di fare chiarezza, circa una questione delicata che la riguarda. Nel videoclip del brano Flowers, Miley Cyrus indossa un abito dorato (vedi foto in alto, ndr). Alcuni fan dell'artista hanno visto una frecciatina a Jennifer Lawrence, che indossava un abito simile sul red carpet di Hunger Games, che ha percorso insieme a Liam Hemsworth. Jennifer Lawrence non si è tirata indietro quando si è trattato di replicare. Ha chiarito di non avere avuto una relazione con il collega mentre era fidanzato con Miley Cyrus.

Tra Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth solo un bacio

"Non è vero. Sono indiscrezioni infondate": così Jennifer Lawrence ha replicato all'ipotesi di avere vestito i panni dell'altra, nella relazione tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Tuttavia, ha aggiunto:

Voglio dire, tutti sappiamo che io e Liam ci siamo baciati una volta. Ma è successo anni dopo la loro rottura. Quindi penso che (l'abito dorato indossato da Miley Cyrus nel video di Flowers, ndr) sia solo una coincidenza.

"Siete soddisfatti?" ha concluso l'attrice che poi è passata ad altro. Jennifer Lawrence è felicemente sposata con l'esperto d'arte Cooke Maroney. Lo scorso anno ha avuto il suo primo figlio, Cy.