Jamie Foxx ferito al volto, l’incidente nel ristorante al party del suo compleanno L’attore è rimasto coinvolto in una rissa nel celebre ristorante di lusso Mr. Chow a Beverly Hills, riportando una ferita al volto. Un portavoce dell’attore: “Si trovava a cena per il suo compleanno quando qualcuno da un tavolo vicino ha lanciato un bicchiere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È stato un compleanno da dimenticare per Jamie Foxx, che venerdì sera è rimasto coinvolto in una rissa nel celebre ristorante di lusso Mr. Chow a Beverly Hills, riportando una ferita al volto. Secondo fonti di polizia citate da TMZ, gli agenti sono intervenuti intorno alle 22:00 dopo la segnalazione di una lite all'interno del locale. I dettagli dell’accaduto sono ancora poco chiari, ma pare che l’attore fosse coinvolto. Quando la polizia è arrivata, però, Jamie aveva già lasciato il ristorante. È stato comunque registrato un rapporto per aggressione, e il nome di Foxx figura tra le persone coinvolte: gli inquirenti intendono sentirlo per chiarire l'accaduto.

Che cosa è successo

Secondo quanto riferisce Tmz, un testimone ha raccontato che tutto sarebbe iniziato quando alcuni clienti a un altro tavolo si sono comportati in modo volgare e maleducato. Foxx, che si trovava a cena con la famiglia, avrebbe chiesto loro di smetterla. La situazione è però degenerata, e una delle persone coinvolte avrebbe lanciato un bicchiere che ha colpito l’attore al volto. Anche un portavoce dell'attore ha confermato quanto successo:

Jamie Foxx si trovava a cena per il suo compleanno quando qualcuno da un tavolo vicino ha lanciato un bicchiere che lo ha colpito alla bocca. Ha avuto bisogno di punti di sutura e ora si sta riprendendo. La polizia è stata chiamata e il caso è nelle mani delle autorità.

Nonostante la presunta ferita, Jamie non ha aspettato per ricevere cure mediche sul posto. L’attore era stato visto entrare al ristorante con le figlie, Corinne e Anelise, e l’ex compagna Kristin Grannis, per quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa in famiglia.

Il periodo difficile di Jamie Foxx

Prosegue il periodo complicato per Jamie Foxx. Questo incidente arriva subito dopo aver superato il peggio per l'ictus che lo ha colpito lo scorso anno e lo ha tenuto lontano dalle scene, impegnato in un lungo periodo di riabilitazione. "Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai dovuto affrontare", ha dichiarato. Adesso, l'incidente nel ristorante di lusso che alimenta ulteriormente il suo nome in critiche e polemiche di cui avrebbe voluto farne sinceramente a meno.